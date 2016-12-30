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30 декабря 2016, 22:45 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Майерс: Канада — США — это принципиальное противостояние, будет напряжённый матч

Защитник молодёжной сборной Канады Филипп Майерс поделился ожиданиями от матча с командой США на чемпионате мира — 2017.

«После победы над Латвией мы чувствуем себя отлично, но нам нельзя задаваться. У нас есть день отдыха, надо использовать его как преимущество и выйти с новыми силами в матче с США. Думаю, будет очень напряжённый и эмоциональный матч. Все знают, что это принципиальное противостояние», — цитирует Майерса TSN.

США и Канада являются лидерами группы В, имея в активе по девять очков после трёх матчей.
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