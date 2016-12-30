«После победы над Латвией мы чувствуем себя отлично, но нам нельзя задаваться. У нас есть день отдыха, надо использовать его как преимущество и выйти с новыми силами в матче с США. Думаю, будет очень напряжённый и эмоциональный матч. Все знают, что это принципиальное противостояние», — цитирует Майерса TSN.



США и Канада являются лидерами группы В, имея в активе по девять очков после трёх матчей.