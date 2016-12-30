ИИХФ лукавит! Матч ЧМ-2011 начался с минуты молчания из-за теракта в Минске
Дмитрий Пономаренко опровергает заявление ИИХФ о том, что «минуты молчания на матчах можно проводить лишь по событиям, связанным с хоккеем».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Прочитал официальное объяснение ИИХФ — почему была отвергнута просьба ФХР почтить минутой молчания людей погибших в авиакатастрофе над Черным морем.
Меня вообще поразил цинизм обсуждения этой темы в Интернете. Многие
Почему?!
А уж не говорю о том, что на борту были артисты и журналисты. Но даже если бы и не было. Пусть все 92 погибших человека были так или иначе связаны с армией. И что их уже не надо поминать после жуткой трагедии? Они
Но еще больше меня потрясло объяснение ИИХФ, которое взяло вину за циничный отказ провести минуту молчания перед матчем Канада — Россия на молодежном чемпионате мира в память погибших россиян.
Оказывается, как заявляет ИИХФ, «минуты молчания на матчах можно проводить лишь по событиям, связанным с хоккеем». И никак не иначе.
Господа, но это же наглая ложь. До какой же степени все прогнило и прогнулось в международном спорте, если ИИХФ вот сейчас так глупо и
Я напомню, сравнительно недавние события.
Чемпионат мира-2011 в Братиславе. В одном из первых поединков на турнире встретились сборные Белоруссии и Канады.
И вот их поединок начался с траурной минуты молчания.
Поминали людей, погибших в результат теракта в минском метро. Это преступление против общества тоже не имело никакого отношения к хоккею. Больше того, прошло уже довольно много времени, больше двух недель — взрыв прозвучал 11 апреля.
Но эта трагедия потрясла весь мир и ни у кого не было сомнений отказывать белорусам в минуте молчания. И ИИХФ, и власти Словении были за то, что бы помянуть 15 человек, погибших на станции «Октябрьская».
Я сам был на этом чемпионате и помню этот факт. И его могут подтвердить мои коллеги — Павел Лысенков и Виталий Славин, которые тоже там были. А также журналисты из всех мировых спортивных СМИ, работавших на чемпионате мира в Братиславе.
Так что изменилось с тех пор? В чем разница?
Очень бы хотелось получить разъяснения от ИИХФ и на этот вопрос.
Хотя… Лучше, наверное, уже не надо. Отказали — пусть это будет на вашей совести. Может, просто побоялись, что в Канаде на стадионе в этот момент свистеть начнут? Все эти оправдания, все эти лживые увертки сейчас только усугубляют ситуацию.
А мы лучше поблагодарим людей, которые откликнулись на трагедию сердцем. И провели траурные минуты молчания в разных уголках мира, не спрашивая на то разрешения.
В том числе и на спортивных матчах.
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