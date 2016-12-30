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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28310669/
30 декабря 2016, 20:06 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Прервет ли Швейцария датскую сказку?

Журналисты «СЭ» делают свои прогнозы на матчи пятого игрового дня молодежного чемпионата мира.

Журналисты СЭ делают свои прогнозы на матчи пятого игрового дня молодежного чемпионата мира. Увеличить
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ШВЕЙЦАРИЯ — ДАНИЯ (1:00, МАТЧ ТВ)

Евгений БЕЛОУСОВ, корреспондент отдела хоккея

Прогноз — 3:1. После вчерашней феерии у Дании вряд ли хватит сил на сопротивление швейцарцам, особенно их сверхпродуктивной бригаде большинства.

Анастасия ЖДАНОВА, корреспондент отдела хоккея

Прогноз — 2:4. Гулять так гулять. Третья победа сборной Дании, и датчане выйдут в плей-офф со второго места — надо закончить 2016-й, в котором была сборная Европы, ещё большей сенсацией. В четвертьфинале датчане могут встретиться с российской молодежкой, и тут уж не знаешь, кто будет фаворитом.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ, корреспондент отдела хоккея

Прогноз — 3:2. Не верится, что уже третья команда сыграет против датчан свою худшую игру на турнире. Швейцарцы победят, но без нервотрепки не обойдется.

Михаил ЗИСЛИС, корреспондент отдела хоккея

Прогноз — 3:2 ОТ. Сборная Финляндии может верить в датчан сколько угодно — ведь только их победа оставит действующему чемпиону мира шанс на попадание в четвертьфинал. Но сегодня соперники сыграют так, что оставят команду Суоми за бортом четвертьфинала.

СЛОВАКИЯ — ЛАТВИЯ (3:30, МАТЧ ТВ)

Прогноз Белоусова — 2:1. В битве за последнюю путевку в плей-офф предпочтительнее шансы парней Эрнеста Бокроша. Надо только исключить детские ошибки в обороне, особенно во время смен ударной пятерки прибалтов.

Прогноз Ждановой — 3:2. Над Латвией в нашей негостеприимной группе не поиздевался только ленивый, и хочется надеяться, что на матч за выживание латвийцы соберутся и покажут хоккей, за который не стыдно. Правда, этого все равно не хватит. Да и если в плей-офф выйдет команда, у которой разница шайб сейчас 4:25, то этот чемпионат мира можно будет закрывать.

Прогноз Климовицкого — 4:2. Борьба в этом матче будет, не сомневайтесь. Словаки не настолько хороши, чтобы обыгрывать Латвию на классе, но все-таки победят и выйдут в плей-офф.

Прогноз Зислиса — 2:3. Латвийцы слишком много натерпелись на нынешнем турнире, но матч жизни должны выигрывать. Ведь в случае поражения они почти наверняка покинут элитный дивизион. Победить в серии за выживание финнов — с большой долей вероятности именно они займут последнее место в параллельной группе — будет нереально.

Правила конкурса прогнозов
Каждый из семи участников сделает свой прогноз на десять из двадцати матчей группового этапа. Шестеро лучших продолжат участие в турнире после старта плей-офф.

Очки начисляются по следующей системе: 3 — за угаданный счет, 2 — за разницу, 1 — за исход. Если прогнозист предсказывал, что матч закончится в овертайме, и угадал счет или исход, ему дополнительно начисляется 1 балл. Если же, наоборот, игра завершилась в дополнительное время, а журналист не указал его в своем прогнозе или он неверно добавил к прогнозу указание на овертайм, то у него вычитается балл, таким образом, он получит 2 балла за угаданный счет, 1 — за разницу и 0 — за исход.
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