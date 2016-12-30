Прервет ли Швейцария датскую сказку?

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ШВЕЙЦАРИЯ — ДАНИЯ (1:00, МАТЧ ТВ)

Евгений БЕЛОУСОВ, корреспондент отдела хоккея

Прогноз — 3:1. После вчерашней феерии у Дании вряд ли хватит сил на сопротивление швейцарцам, особенно их сверхпродуктивной бригаде большинства.

Анастасия ЖДАНОВА, корреспондент отдела хоккея

Прогноз — 2:4. Гулять так гулять. Третья победа сборной Дании, и датчане выйдут в плей-офф со второго места — надо закончить 2016-й, в котором была сборная Европы, ещё большей сенсацией. В четвертьфинале датчане могут встретиться с российской молодежкой, и тут уж не знаешь, кто будет фаворитом.

Павел КЛИМОВИЦКИЙ, корреспондент отдела хоккея

Прогноз — 3:2. Не верится, что уже третья команда сыграет против датчан свою худшую игру на турнире. Швейцарцы победят, но без нервотрепки не обойдется.

Михаил ЗИСЛИС, корреспондент отдела хоккея

Прогноз — 3:2 ОТ. Сборная Финляндии может верить в датчан сколько угодно — ведь только их победа оставит действующему чемпиону мира шанс на попадание в четвертьфинал. Но сегодня соперники сыграют так, что оставят команду Суоми за бортом четвертьфинала.

СЛОВАКИЯ — ЛАТВИЯ (3:30, МАТЧ ТВ)

Прогноз Белоусова — 2:1. В битве за последнюю путевку в плей-офф предпочтительнее шансы парней Эрнеста Бокроша. Надо только исключить детские ошибки в обороне, особенно во время смен ударной пятерки прибалтов.

Прогноз Ждановой — 3:2. Над Латвией в нашей негостеприимной группе не поиздевался только ленивый, и хочется надеяться, что на матч за выживание латвийцы соберутся и покажут хоккей, за который не стыдно. Правда, этого все равно не хватит. Да и если в плей-офф выйдет команда, у которой разница шайб сейчас 4:25, то этот чемпионат мира можно будет закрывать.

Прогноз Климовицкого — 4:2. Борьба в этом матче будет, не сомневайтесь. Словаки не настолько хороши, чтобы обыгрывать Латвию на классе, но все-таки победят и выйдут в плей-офф.

Прогноз Зислиса — 2:3. Латвийцы слишком много натерпелись на нынешнем турнире, но матч жизни должны выигрывать. Ведь в случае поражения они почти наверняка покинут элитный дивизион. Победить в серии за выживание финнов — с большой долей вероятности именно они займут последнее место в параллельной группе — будет нереально.

Правила конкурса прогнозов

Каждый из семи участников сделает свой прогноз на десять из двадцати матчей группового этапа. Шестеро лучших продолжат участие в турнире после старта плей-офф.

Очки начисляются по следующей системе: 3 — за угаданный счет, 2 — за разницу, 1 — за исход. Если прогнозист предсказывал, что матч закончится в овертайме, и угадал счет или исход, ему дополнительно начисляется 1 балл. Если же, наоборот, игра завершилась в дополнительное время, а журналист не указал его в своем прогнозе или он неверно добавил к прогнозу указание на овертайм, то у него вычитается балл, таким образом, он получит 2 балла за угаданный счет, 1 — за разницу и 0 — за исход.