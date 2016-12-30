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30 декабря 2016, 11:54 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Lenta.Ru

Тренер назвал причины поражения сборной России от США

Сборная России проиграла команде США в матче молодежного чемпионата мира по хоккею из-за плохой реализации моментов. Об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Брагин. Слова специалиста приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

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«Американцы, как и канадцы, — быстрый соперник. После Латвии надо было немного войти в ритм, потому что хоккей другой, все жестче. После первого периода шла равная игра, борьба: то они имели преимущество, то мы. Но соперник использовал моменты, а мы — нет. Реализация моментов подвела», — сказал Брагин.

Специалист также назвал предстоящий матч с командой Словакии определяющим для сборной России. «Надо серьезно готовиться. Дальше будут игры на выбывание, там нельзя делать ошибок. Пойдем тяжелым путем, ничего страшного. Это предварительный этап, а дальше неважно, кто попадется, все равно нужно выигрывать», — заявил тренер.

Встреча России и США, которая прошла в «Эйр Канада — Центре» в Торонто, завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев. Поединок подопечных Брагина со словаками пройдет 1 января и начнется в 04:00 утра по московскому времени.

В стартовом матче первенства сборная России уступила канадцам со счетом 3:5, 27 декабря подопечные Брагина разгромили сборную Латвии — 9:1.

29.12.2016 23:30 Групповой турнир: Группа B Air Canada Centre
Россия U-20 2:3 США U-20
(1:1, 1:2, 0:0)
Главные тренеры
Валерий Брагин Роберт Моцко
Вратари
Илья Самсонов 59:38 Тайлер Парсонс
1-й период
10163 (10410, К. Фицджеральд) 04:14
05:27 Михаил II Воробьев
11:04 Михаил Сидоров
11:59 Кирилл Ураков (Я. Тренин, С. Зборовский)
19:30 Денис Алексеев
2-й период
23:03
Колин Уайт (11073, 10163) 24:03
11073 29:17
9576 (11074, 11077) 31:41
11073 35:21
37:17 Кирилл Капризов (Е. Рыков, Мих. Воробьев)
3-й период
11074 50:54
56:03 Кирилл Ураков
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия U-20
Новости Матчи Состав
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