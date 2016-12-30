Тренер назвал причины поражения сборной России от США

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«Американцы, как и канадцы, — быстрый соперник. После Латвии надо было немного войти в ритм, потому что хоккей другой, все жестче. После первого периода шла равная игра, борьба: то они имели преимущество, то мы. Но соперник использовал моменты, а мы — нет. Реализация моментов подвела», — сказал Брагин.

Специалист также назвал предстоящий матч с командой Словакии определяющим для сборной России. «Надо серьезно готовиться. Дальше будут игры на выбывание, там нельзя делать ошибок. Пойдем тяжелым путем, ничего страшного. Это предварительный этап, а дальше неважно, кто попадется, все равно нужно выигрывать», — заявил тренер.

Встреча России и США, которая прошла в «Эйр Канада — Центре» в Торонто, завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев. Поединок подопечных Брагина со словаками пройдет 1 января и начнется в 04:00 утра по московскому времени.

В стартовом матче первенства сборная России уступила канадцам со счетом 3:5, 27 декабря подопечные Брагина разгромили сборную Латвии — 9:1.