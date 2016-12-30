Сборная Дании в третий раз подряд вышла в четвертьфинал МЧМ-2017

Датчане впервые в истории одержали две победы на этой стадии турнира. Ранее были обыграны действующие чемпионы мира финны — 3:2. С учётом поражения Финляндии от Швеции они в третий раз подряд вышли в четвертьфинал МЧМ. В 2015 году на этой стадии они уступали Канаде (0:8), в 2016 году — России (3:4 ОТ).