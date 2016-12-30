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30 декабря 2016, 10:14 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Советский спорт

Канада разгромила Латвию на молодежном чемпионате мира

Молодежная сборная Канады одержала уверенную победу над Латвией (10:2) на домашнем чемпионате мира.

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Счет матча мог оказаться еще крупнее, если бы «кленовые листья» на набрали в сегодняшней встрече 20 минут штрафа.

Четыре шайбы в ворота команды Латвии забросил 18-летний форвард Тэйлор Рэддиш. Во втором раунде драфта НХЛ 2016 года он был выбран «Тампой».

Дублем в игре отметился нападающий системы «Айлендерс» Мэтью Барзал.

31 декабря сборная Канады сразится за первое место в группе В с американцами, которые пока также идут без очковых потерь. Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф.

30.12.2016 04:00 Групповой турнир: Группа B
Латвия U-20 2:10 Канада U-20
(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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