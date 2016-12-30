Канада разгромила Латвию на молодежном чемпионате мира

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Счет матча мог оказаться еще крупнее, если бы «кленовые листья» на набрали в сегодняшней встрече 20 минут штрафа.

Четыре шайбы в ворота команды Латвии забросил 18-летний форвард Тэйлор Рэддиш. Во втором раунде драфта НХЛ 2016 года он был выбран «Тампой».

Дублем в игре отметился нападающий системы «Айлендерс» Мэтью Барзал.