Канада разгромила Латвию на молодежном чемпионате мира
Молодежная сборная Канады одержала уверенную победу над Латвией (10:2) на домашнем чемпионате мира.
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Счет матча мог оказаться еще крупнее, если бы «кленовые листья» на набрали в сегодняшней встрече 20 минут штрафа.
Четыре шайбы в ворота команды Латвии забросил 18-летний форвард Тэйлор Рэддиш. Во втором раунде драфта НХЛ 2016 года он был выбран «Тампой».
Дублем в игре отметился нападающий системы «Айлендерс» Мэтью Барзал.
31 декабря сборная Канады сразится за первое место в группе В с американцами, которые пока также идут без очковых потерь. Обе команды уже гарантировали себе выход в
|30.12.2016 04:00
|Групповой турнир: Группа B
|Латвия U-20
|2:10
|Канада U-20
|(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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