Швеция добыла волевую победу над Финляндией на МЧМ и вышла в четвертьфинал
Сборная Швеции в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею обыграла команду Финляндии.
Встреча прошла в «Белл-центре» в Монреале и закончилась со счётом 3:1 в пользу шведов.
Финны вышли вперёд на 17-й минуте после гола Аапели Рясянена. На 33-й минуте Лиас Андерссон забросил ответную шайбу, а в третьем периоде Александер Нюландер оформил дубль (42-я и 59-я минуты), установив окончательный счёт встречи.
После трёх туров Швеция набрала 9 очков и гарантировала себе место в ¼ финала. Финляндия потерпела третье поражение и занимает последнее место в группе А, не набрав ни одного очка.
|30.12.2016 01:30
|Групповой турнир: Группа A
|Финляндия U-20
|1:3
|Швеция U-20
|(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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