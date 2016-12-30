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30 декабря 2016, 9:57 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Швеция добыла волевую победу над Финляндией на МЧМ и вышла в четвертьфинал

Сборная Швеции в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею обыграла команду Финляндии.

Встреча прошла в «Белл-центре» в Монреале и закончилась со счётом 3:1 в пользу шведов.

Финны вышли вперёд на 17-й минуте после гола Аапели Рясянена. На 33-й минуте Лиас Андерссон забросил ответную шайбу, а в третьем периоде Александер Нюландер оформил дубль (42-я и 59-я минуты), установив окончательный счёт встречи.

После трёх туров Швеция набрала 9 очков и гарантировала себе место в ¼ финала. Финляндия потерпела третье поражение и занимает последнее место в группе А, не набрав ни одного очка.

30.12.2016 01:30 Групповой турнир: Группа A
Финляндия U-20 1:3 Швеция U-20
(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
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Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
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