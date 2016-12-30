Швеция добыла волевую победу над Финляндией на МЧМ и вышла в четвертьфинал

Встреча прошла в «Белл-центре» в Монреале и закончилась со счётом 3:1 в пользу шведов.



Финны вышли вперёд на 17-й минуте после гола Аапели Рясянена. На 33-й минуте Лиас Андерссон забросил ответную шайбу, а в третьем периоде Александер Нюландер оформил дубль (42-я и 59-я минуты), установив окончательный счёт встречи.



После трёх туров Швеция набрала 9 очков и гарантировала себе место в ¼ финала. Финляндия потерпела третье поражение и занимает последнее место в группе А, не набрав ни одного очка.