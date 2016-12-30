Брагин: Не важно, с кем играть в плей-офф МЧМ
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения в матче группового турнира чемпионата мира от США (2:3) отметил, что его команде не важно, с кем играть в
плей-офф.
Также наставник отметил действия своих подопечных в меньшинстве.
— Мы второй раз играем с североамериканцами и допускаем прежние ошибки.
— Это какие?
— В обороне у нас непонятная суета, особенно в первом периоде.
— Да, американцы быстрые, как и канадцы. А нам нужно было войти в ритм после Латвии. Ну что делать? Пойдем тяжелым путем. Сейчас идет предварительный раунд, а, в сущности, неважно, с кем играть в
— Мы много играли в меньшинстве в первом периоде.
— Надо посмотреть моменты. Насколько я помню, Воробьев клюшку сунул сопернику. Было еще «шесть полевых».
— Зато меньшинство потренировали.
— И сыграли неплохо. Мы вообще разбирали игру соперника в неравных составах. Один гол нам попал с рикошета
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