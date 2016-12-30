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30 декабря 2016, 9:52 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Брагин: Не важно, с кем играть в плей-офф МЧМ

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения в матче группового турнира чемпионата мира от США (2:3) отметил, что его команде не важно, с кем играть в плей-офф.

Также наставник отметил действия своих подопечных в меньшинстве.

— Мы второй раз играем с североамериканцами и допускаем прежние ошибки.

— Это какие?

— В обороне у нас непонятная суета, особенно в первом периоде.

— Да, американцы быстрые, как и канадцы. А нам нужно было войти в ритм после Латвии. Ну что делать? Пойдем тяжелым путем. Сейчас идет предварительный раунд, а, в сущности, неважно, с кем играть в плей-офф.

— Мы много играли в меньшинстве в первом периоде.

— Надо посмотреть моменты. Насколько я помню, Воробьев клюшку сунул сопернику. Было еще «шесть полевых». Кто-то прыгнул на лед, пытался уйти, а арбитры зафиксировали. Но с судейством проблем нет.

— Зато меньшинство потренировали.

— И сыграли неплохо. Мы вообще разбирали игру соперника в неравных составах. Один гол нам попал с рикошета какого-то.

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