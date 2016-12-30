Ничего страшного, для России все еще впереди
Сборная России потерпела второе поражение на молодежном чемпионате мира, уступив сборной США со счетом 2:3.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Чем дальше в лес, тем больше я убеждаюсь в том, что
Впрочем, даже с уступающей в мастерстве обороной вполне можно играть с американцами, которые по составу не уступают Канаде. И отрезками — порой довольно длинными — переигрывать. Достаточно просто избегать глупых ошибок. Отлично же начали, создали два хороших момента, но тут Карнаухов решает в зоне защиты при выходе
В дальнейшем — все было вполне на уровне. Чуть поточнее в завершении — и Парсонс мог еще раза
В любом случае ничего страшного произошло. Ровным счетом ничего. Надо просто обыграть словаков, у которых в этом году
Игорь ЕРОНКО
|29.12.2016 23:30
|Групповой турнир: Группа B
|Air Canada Centre
|Россия U-20
|2:3
|США U-20
|(1:1, 1:2, 0:0)
|Валерий Брагин
|Роберт Моцко
|Илья Самсонов 59:38
|Тайлер Парсонс
|1-й период
|10163 (10410, К. Фицджеральд)
|04:14
|05:27
|Михаил II Воробьев
|11:04
|Михаил Сидоров
|11:59
|Кирилл Ураков (Я. Тренин, С. Зборовский)
|19:30
|Денис Алексеев
|2-й период
|23:03
|Колин Уайт (11073, 10163)
|24:03
|11073
|29:17
|9576 (11074, 11077)
|31:41
|11073
|35:21
|37:17
|Кирилл Капризов (Е. Рыков, Мих. Воробьев)
|3-й период
|11074
|50:54
|56:03
|Кирилл Ураков
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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