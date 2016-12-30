Ничего страшного, для России все еще впереди

Чем дальше в лес, тем больше я убеждаюсь в том, что защитники-лимитчики (2 полевых игрока U-20, которых можно включать в заявку сверх 18 любого возраста) — зло. Ну, играют они по 5−10 минут в КХЛ, а толку? От того, что ты выходишь на лед с одной единственной задачей не допустить ошибку, расти не будешь. Всем им место в МХЛ или ВХЛ, если ее наконец-то сделают уже фарм-лигой, где у них появится возможность играть помногу во всех ситуациях против топ-звеньев соперника, а не так — поковыряться против четвертых троек. И ведь уровень этих лиг сразу поднимется — сплошной профит. Для интереса взял и посчитал единоборства в позиционной атаке американцев на 34-й минуте, когда на льду была пара Воронков — Сидоров: они проиграли все до единого (6 штук), в результате сборная США долго катала шайбу в атаке и создала хороший момент. Лишь неточная передача, перехваченная нападающими, позволила вывести шайбу из зоны.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Если кто не видел - видео шайбы Уракова в меньшинстве<a href="https://t.co/eShk1ugZRb">pic.twitter.com/eShk1ugZRb</a></p>— СЭ Хоккей (@hockey_se) <a href="https://twitter.com/hockey_se/status/814580188499574784">29 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Впрочем, даже с уступающей в мастерстве обороной вполне можно играть с американцами, которые по составу не уступают Канаде. И отрезками — порой довольно длинными — переигрывать. Достаточно просто избегать глупых ошибок. Отлично же начали, создали два хороших момента, но тут Карнаухов решает в зоне защиты при выходе из-под прессинга отдать пас за спину не глядя — точно на клюшку американца. Длинная позиционка, раз момент, два момент, на третий наша наевшаяся оборона теряет соперников напрочь, и Келлер обыгрывает Самсонова. Тут же Воробьев бессмысленно фолит в углу зоны атаки, что просто непозволительно, сборная США неплохо разыгрывает большинство и захватывает инициативу, вылившуюся в психологическое преимущество. На таком уровне — это очень важный аспект. И попробуй после этого остуди их пыл. Повезло с голом в меньшинстве, но ведь всего этого можно было избежать.

В дальнейшем — все было вполне на уровне. Чуть поточнее в завершении — и Парсонс мог еще раза два-три выгрести шайбу из ворот. Даже если сделать скидку на то, что американцы вели в счете и в принципе являются удобной для нас по стилю командой, поскольку дают играть, не устраивая болота в средней зоне, мы были как минимум не хуже. Создав в последние 40 минут 10 моментов против шести у соперника.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Samsonov with an old school save <a href="https://t.co/TDXBUBOT1A">pic.twitter.com/TDXBUBOT1A</a></p>— Marc Dumont (@MarcPDumont) <a href="https://twitter.com/MarcPDumont/status/814590562384932864">29 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В любом случае ничего страшного произошло. Ровным счетом ничего. Надо просто обыграть словаков, у которых в этом году очень-очень тусклая команда, если не считать вратарей. Не удивлюсь, если будет разгром. Одним только большинством можно результат обеспечить — наконец-то у нас классная спецбригада. А дальше — датчане, чехи или швейцарцы (финны тоже могут, но это маловероятно). Со всеми вполне можно играть, это далеко не Канада и США. Дорога в полуфинал не слишком сложна. И есть время поработать над переходом из обороны в атаку, что для ряда наших защитников является задачей со звездочкой. Главное, пройти четверть, что вполне по силам, а там уже может случиться все что угодно. У нас все еще впереди.

Игорь ЕРОНКО