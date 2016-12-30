Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28302193/
30 декабря 2016, 9:51 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Ничего страшного, для России все еще впереди

Сборная России потерпела второе поражение на молодежном чемпионате мира, уступив сборной США со счетом 2:3.

Сборная России потерпела второе поражение на молодежном чемпионате мира уступив сборной США со счетом 2:3. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Чем дальше в лес, тем больше я убеждаюсь в том, что защитники-лимитчики (2 полевых игрока U-20, которых можно включать в заявку сверх 18 любого возраста) — зло. Ну, играют они по 5−10 минут в КХЛ, а толку? От того, что ты выходишь на лед с одной единственной задачей не допустить ошибку, расти не будешь. Всем им место в МХЛ или ВХЛ, если ее наконец-то сделают уже фарм-лигой, где у них появится возможность играть помногу во всех ситуациях против топ-звеньев соперника, а не так — поковыряться против четвертых троек. И ведь уровень этих лиг сразу поднимется — сплошной профит. Для интереса взял и посчитал единоборства в позиционной атаке американцев на 34-й минуте, когда на льду была пара Воронков — Сидоров: они проиграли все до единого (6 штук), в результате сборная США долго катала шайбу в атаке и создала хороший момент. Лишь неточная передача, перехваченная нападающими, позволила вывести шайбу из зоны.

Впрочем, даже с уступающей в мастерстве обороной вполне можно играть с американцами, которые по составу не уступают Канаде. И отрезками — порой довольно длинными — переигрывать. Достаточно просто избегать глупых ошибок. Отлично же начали, создали два хороших момента, но тут Карнаухов решает в зоне защиты при выходе из-под прессинга отдать пас за спину не глядя — точно на клюшку американца. Длинная позиционка, раз момент, два момент, на третий наша наевшаяся оборона теряет соперников напрочь, и Келлер обыгрывает Самсонова. Тут же Воробьев бессмысленно фолит в углу зоны атаки, что просто непозволительно, сборная США неплохо разыгрывает большинство и захватывает инициативу, вылившуюся в психологическое преимущество. На таком уровне — это очень важный аспект. И попробуй после этого остуди их пыл. Повезло с голом в меньшинстве, но ведь всего этого можно было избежать.

В дальнейшем — все было вполне на уровне. Чуть поточнее в завершении — и Парсонс мог еще раза два-три выгрести шайбу из ворот. Даже если сделать скидку на то, что американцы вели в счете и в принципе являются удобной для нас по стилю командой, поскольку дают играть, не устраивая болота в средней зоне, мы были как минимум не хуже. Создав в последние 40 минут 10 моментов против шести у соперника.

В любом случае ничего страшного произошло. Ровным счетом ничего. Надо просто обыграть словаков, у которых в этом году очень-очень тусклая команда, если не считать вратарей. Не удивлюсь, если будет разгром. Одним только большинством можно результат обеспечить — наконец-то у нас классная спецбригада. А дальше — датчане, чехи или швейцарцы (финны тоже могут, но это маловероятно). Со всеми вполне можно играть, это далеко не Канада и США. Дорога в полуфинал не слишком сложна. И есть время поработать над переходом из обороны в атаку, что для ряда наших защитников является задачей со звездочкой. Главное, пройти четверть, что вполне по силам, а там уже может случиться все что угодно. У нас все еще впереди.

Игорь ЕРОНКО

29.12.2016 23:30 Групповой турнир: Группа B Air Canada Centre
Россия U-20 2:3 США U-20
(1:1, 1:2, 0:0)
Главные тренеры
Валерий Брагин Роберт Моцко
Вратари
Илья Самсонов 59:38 Тайлер Парсонс
1-й период
10163 (10410, К. Фицджеральд) 04:14
05:27 Михаил II Воробьев
11:04 Михаил Сидоров
11:59 Кирилл Ураков (Я. Тренин, С. Зборовский)
19:30 Денис Алексеев
2-й период
23:03
Колин Уайт (11073, 10163) 24:03
11073 29:17
9576 (11074, 11077) 31:41
11073 35:21
37:17 Кирилл Капризов (Е. Рыков, Мих. Воробьев)
3-й период
11074 50:54
56:03 Кирилл Ураков
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия U-20
Новости Матчи Состав
США U-20
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
27 декабря

"Зенит" готовит трансфер века

Супергол Мхитаряна. Его должен увидеть каждый!

ЦСКА нашел нового Мусу