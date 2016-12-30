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30 декабря 2016, 9:48 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Ураков: У сборной России всё впереди, в матче с США где-то не повезло

Нападающий сборной России Кирилл Ураков прокомментировал поражение от команды США со счётом 2:3 в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира.

«У меня появился момент, убежали в контратаку, я удачно клюшку подставил и забил. Возможности есть всегда, было желание выиграть, но где-то не повезло. Сегодня хотели добавить в игре в неравных составах.

У сборной России всё впереди, будем работать. Команде можно добавлять во всём и всегда. Не знаю, почему не получился быстрый старт, стараемся выигрывать каждый матч. Они забили первые. Игра Самсонова даёт всей команде уверенность, но и Сухачёв в прошлом матче сыграл классно.

Каждую игру чувствую поддержку болельщиков. Слышал что кричали “Россия”, потом увидел наши флаги. Не знаю, были ли это канадцы или россияне», — передаёт слова Уракова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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