Это поражение стало для россиян вторым в трёх проведённых матчах.



«Мне нужно было делать больше сейвов. Мы проиграли, значит, я был не так хорош. В моменте со вторым голом в мои ворота даже не понял, что произошло. Шансов поймать шайбу не было.



Перед игрой были нормальные ощущения. Я должен был поймать уверенность, нервов не было. Два поражения сборной России — это беда. Мы приехали сюда выигрывать каждый матч, так что такое положение дел нас не устраивает. Но не надо делать трагедии, у нас боевитая команда, мы хотим побеждать. Сейчас даже не знаю, каких эмоций больше. Трудно судить по горячим следам. Наверное, разочарования от поражения больше. Нужно быстрее отходить, впереди ещё важные игры», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.