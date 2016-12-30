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30 декабря 2016, 9:44 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Самсонов: Два поражения сборной России — это беда, но трагедии делать не стоит

Вратарь сборной России Илья Самсонов прокомментировал поражение от команды США со счётом 2:3 в матче третьего тура группового этапа молодёжного чемпионата мира.

Это поражение стало для россиян вторым в трёх проведённых матчах.

«Мне нужно было делать больше сейвов. Мы проиграли, значит, я был не так хорош. В моменте со вторым голом в мои ворота даже не понял, что произошло. Шансов поймать шайбу не было.

Перед игрой были нормальные ощущения. Я должен был поймать уверенность, нервов не было. Два поражения сборной России — это беда. Мы приехали сюда выигрывать каждый матч, так что такое положение дел нас не устраивает. Но не надо делать трагедии, у нас боевитая команда, мы хотим побеждать. Сейчас даже не знаю, каких эмоций больше. Трудно судить по горячим следам. Наверное, разочарования от поражения больше. Нужно быстрее отходить, впереди ещё важные игры», — передаёт слова Самсонова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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