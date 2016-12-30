Тренин: C США начали медленно, много удалений, всё те же ошибки, что и с Канадой

«Всё те же ошибки, что и с Канадой. Начали медленно, много удалений. Не реализовали свои моменты. Медленный старт, а американцы бегут под давлением, мы теряемся. Мы настроились, были полностью готовы. Не знаю, почему так получается. Увереннее себя начал чувствовать только тогда, когда выровняли игру. Было чувство, что можем дожать. Забей — была бы другая игра. В третьем периоде у меня был момент, но шайба сошла с клюшки», — передаёт слова Тренина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.