Россия зачёт не сдала. «Молодёжка» снова проиграла конкуренту

Если вы вдруг считаете, что группа сборной России сильнее той, в которой выступают Швеция и Финляндия, не стоит сокрушаться и искать чёрную кошку в чёрной комнате. В этом нет никакого заговора. Во-первых, посев зависит от рейтинга, а во-вторых, групповой этап при нынешней схеме молодёжного чемпионата мира мало что решает. Это раньше мимо плей-офф пролетало сразу две команды из группы, тогда как теперь за выживание суждено бороться одному-единственному, зачастую заранее определённому, аутсайдеру. Так что в условиях, когда четыре матча на групповом этапе оборачиваются банальным распределением мест и последующих соперников, встречи с Канадой и США — манна небесная! С какой стороны ни посмотри, за возможность сыграть с этими сборными ФХР должна благодарить хоккейных богов. Мало того, что рейтинги этих матчей улетают далеко в трансферу, так ещё и лучшей проверки перед плей-офф не придумать.



Есть мнение, что именно начиная с матча против США команде Валерия Брагина можно ставить диагнозы. Старт против Канады — это круто для быстрого осознания, что шутки кончились, но судить по первому матчу турнира о дальнейших перспективах точно не стоит. Канадцы вскрыли некоторые слабости сборной России, а вот латыши, развалившиеся ещё до экватора матча, напротив — недостатки скрыли. Брагин со своей тренерской колокольни сделал выводы и представил результат работы в третьем матче группового этапа. Главный тренер нашей «молодёжки» обещал очередные изменения в составе и совершил их. Но если возвращение Ильи Самсонова было запланированным, то отсутствие в заявке Артёма Волкова — неожиданность. Остаётся только догадываться, почему Брагин решил сыграть против американцев в семь защитников, и по какой причине выбор пал не на Вадима Кудако.

Первые смены не предвещали беды. Стартовые пятёрки обошлись без обоюдных укусов, а второе звено сборной России во главе с Данилой Квартальновым организовали первую осмысленную атаку. Нашему центру не хватило несколько сантиметров, чтобы дотянуться до шайбы после паса Карнаухова, а через несколько секунд всё тех же сантиметров недоставало Рубцову с Трениным, чтобы протолкнуть снаряд за линию ворот. Форварды третьего звена усердно «копали» на чужом пятаке, но не забив — впали в ступор. То, что Клейтон Келлер открыл счёт в матче, вина всей пятёрки от Рубцова до Кудако, который словно магнит притягивает на этом чемпионате неприятности. Кто бы мог подумать, что это станет только началом того хаоса, что поселился в зоне сборной России?



Что творилось в пятиминутку после пропущенной шайбы — сложно описать словами и объяснить логически. Так возить нашу оборону, как это делали американцы, не позволяли себе даже канадцы. Американцы подтверждали на деле теорию о том, что их атака — лучшая среди всех участников чемпионата мира. Быстрые наглые нападающие своими передвижениями сеяли панику в обороне нашей команды. Порой только чумовая растяжка Ильи Самсонова спасала сборную России от ещё больших неприятностей. Наш вратарь, подобно человеку со сверхспособностями, появлялся одновременно в разных местах: вот он отбивает шайбу щитком у одной штанги, и тут же выбрасывает блин возле другой! В этот отрезок уложилось и первое в матче российское меньшинство. Американцы за половину первого периода создали столько моментов, что должны были вести, по меньшей мере, со счётом 3:0. Что самое страшное, поплыла в определённый момент даже пара Рыков — Сидоров, до этого казавшаяся островком надёжности.



Когда Михаил Сидоров отправился на скамейку для штрафников, показалось, что преимущество сборной США достигло апогея и вот-вот выльется во вторую заброшенную шайбу. Видимо, в это уверовали и сами американцы. Иначе как объяснить то, что обладая колоссальным игровым преимуществом, они умудрились пропустить в меньшинстве? И ведь не скажешь, что россияне сделали всё по учебнику. Яков Тренин перед тем, как отдать голевую передачу, попал под силовой приём и с трудом поднялся на ноги. Кирилл Ураков, сравнявший счёт, пусть и попал по летящей шайбе, сделал это неуклюже. Шайба поскакала, поскакала, да решила занырнуть в ворота! Чем-то этот корявый и невероятно фартовый гол напомнил те, за счёт которых команда Брагина устраивала свои знаменитые «камбэки» в Баффало.



Можно сказать, что уйдя на перерыв со счётом 1:1, хоккеисты сборной России отскочили. Об этом говорит и троекратное преимущество американцев по броскам. Но справедливости ради, после шайбы Уракова нашей «молодёжке» удалось немного выровнять игру. Россияне потихоньку начали проводить собственные позиционные атаки, а даже когда американцы на минуту с лишним прописались в нашей зоне — никто не паниковал, действуя предельно терпеливо. Пережив перерыв и очередное меньшинство, подопечные Брагина подняли голову и усилиями первого звена даже создали пару моментов. Александр Полунин и Кирилл Капризов поочерёдно могли выводить сборную России вперёд, но визави Самсонова впервые по-настоящему выручил свою команду.



Второй период сборная России проиграла, пропуская в те моменты, когда казалось, что вот-вот будут найдены ключи от американских ворот. После отличной смены нашего первого звена подопечные Брагина схватили две минуты за нарушение численного состава, чем и воспользовались американцы. Большинство они реализовали только с четвёртой попытки, но от этого не легче. А стоило уже россиянам попробовать свои силы в формате «5 на 4», как после неудавшейся попытки отличился Трой Терри. Не сумев вывести шайбу из зоны, вторая пятёрка сборной России привезла очередной гол. Всё могло быть решено ещё до перерыва, если бы не феноменальный сейв Самсонова в стиле Доминика Гашека.

Не только Самсонов, но и Капризов приложил руку к тому, чтобы наша «молодёжка» не выбросила белый флаг раньше времени. Если Илья своими действиями напомнил Доминатора, то Кирилл выступил в духе Тарасенко или Кузнецова, которые в своё время были настоящими вожаками молодёжной сборной. Капризов забивает в каждом матче на турнире и пытается тащить на себе команду даже тогда, когда у других опускаются руки. То, что именно ему в большинстве удалось удачно подставить клюшку под бросок Рыкова — это не стечение обстоятельств, а закономерность. Незадолго до этого они на пару с Полуниным возили американцев так, как они и нас в первом периоде. На спасение у сборной России оставалось 20 минут.



Несмотря на сиюминутный всплеск в игре сборной России сразу после выхода из раздевалки, в заключительном периоде рисковать никто не спешил. В одинаковой степени это относилось как к нашей команде, так и к сопернику. Подопечные Брагина понимали, стоит чуть открыться — можно получить контрольный выстрел в голову. Вот и американцы, чуть-чуть теряя концентрацию, сразу открывали коридоры для наших нападающих. В основном игра сводилась к тактической борьбе в средней зоне, а если счёт и мог измениться, то только в нервных составах. Не изменились цифры на табло даже после того, как в ворота сборной России был назначен буллит за их умышленный сдвиг.



Забей в самой концовке Полунин, чудом дотянувшийся до шайбы, это было бы невероятное спасение! Не получилось, не срослось. Сборная России, если вычеркнуть из памяти ужасный отрезок в начале матча, выглядела куда достойнее, чем в матче с Канадой. Это пусть и еле заметный взгляду, но прогресс. Впереди у команды Брагина матч со Словакией в новогоднюю ночь, от которого будет зависеть, насколько тяжёлым будет её дальнейший турнирный путь.