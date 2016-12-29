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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28301456/
29 декабря 2016, 23:45 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Сборная Дании в овертайме взяла верх над командой Чехии на МЧМ

В матче Молодёжного чемпионата мира сборная Дании в овертайме одержала победу над командой Чехии, встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе датчан заброшенными шайбами сумели отметиться Йоахим Блихфельд, Николай Краг и Матиас Фром. У чехов голы на свой счёт записали Мартин Нечас и Филип Гронек.

29.12.2016 21:00 Групповой турнир: Группа A
Дания U-20 3:2 Чехия U-20
(0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Вратари
1-й период
Нечас М. (Мусил А.) 07:56
2-й период
28:41 Бликфельд Й. (Бойсен В., Oliver Larsen)
Гронек Ф. (Сухи Ф.) 30:29
3-й период
53:36 Краг-Кристенсен Н. (Бликфельд Й.)
Овертайм
60:47 Mathias From (Краг-Кристенсен Н.)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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