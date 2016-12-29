Сборная Дании в овертайме взяла верх над командой Чехии на МЧМ
В матче Молодёжного чемпионата мира сборная Дании в овертайме одержала победу над командой Чехии, встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе датчан заброшенными шайбами сумели отметиться Йоахим Блихфельд, Николай Краг и Матиас Фром. У чехов голы на свой счёт записали Мартин Нечас и Филип Гронек.
|29.12.2016 21:00
|Групповой турнир: Группа A
|Дания U-20
|3:2
|Чехия U-20
|(0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Вратари
|1-й период
|Нечас М. (Мусил А.)
|07:56
|2-й период
|28:41
|Бликфельд Й. (Бойсен В., Oliver Larsen)
|Гронек Ф. (Сухи Ф.)
|30:29
|3-й период
|53:36
|Краг-Кристенсен Н. (Бликфельд Й.)
|Овертайм
|60:47
|Mathias From (Краг-Кристенсен Н.)
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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