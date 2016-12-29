Самсонов займёт место в воротах сборной России в матче с США, Волков не сыграет
Голкипер Илья Самсонов займет место в воротах сборной в третьем матче молодёжного чемпионата мира со сборной США.
Полностью состав выглядит следующим образом.
Самсонов (Сухачёв);
Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв — Капризов;
Кудако — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов;
Зборовский — Воронков, Ураков — Тренин — Рубцов;
Дронов, Юртайкин — Алексеев — Беляев.
В матче не сыграют третий голкипер Антон Красоткин и защитник Артём Волков.