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29 декабря 2016, 22:41 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Самсонов займёт место в воротах сборной России в матче с США, Волков не сыграет

Голкипер Илья Самсонов займет место в воротах сборной в третьем матче молодёжного чемпионата мира со сборной США.

Полностью состав выглядит следующим образом.

Самсонов (Сухачёв);
Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв — Капризов;
Кудако — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов;
Зборовский — Воронков, Ураков — Тренин — Рубцов;
Дронов, Юртайкин — Алексеев — Беляев.

В матче не сыграют третий голкипер Антон Красоткин и защитник Артём Волков.

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