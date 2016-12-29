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29 декабря 2016, 12:15 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Нюландер: Мы всё ещё злы за поражение от финнов в полуфинале МЧМ-2016

Нападающий молодёжной сборной Швеции Александер Нюландер поделился ожиданиями от матча с командой Финляндии на чемпионате мира 2017 года, который начнётся 30 декабря в 01:30 мск.

«Думаю, будет хорошая битва. Финны проиграли два первых матча, так что они будут заряжены. Но и у нас осталась злость с прошлого года, поэтому мы постараемся показать свою лучшую игру», — приводятся слова Нюландера на официальном сайте МЧМ-2017.

В полуфинале МЧМ-2016 Финляндия одолела шведов со счётом 2:1 и в итоге завоевала золотые медали.
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