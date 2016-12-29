Шведская уверенность и раззадоренные американцы
Швеция и США продолжили победные серии на МЧМ-2017. «СЭ» представляет обзор очередного дня молодежного чемпионата мира.
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ШВЕЙЦАРИЯ — ШВЕЦИЯ — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
ГОЛЫ: Эрикссон Эк — 2 (Нюландер, Бернхардт), 04:13 — 0:1, Зигенталер — 1 (бол. — Риат, Ин Альбон), 05:08 — 1:1, Андерссон — 1 (Грундстрем), 06:38 — 1:2, Тюркауф — 2 (бол., Хишер, Зигенталер), 26:17 — 2:2, Эрикссон Эк — 3 (Грундстрем, Нюландер), 54:52 — 2:3, Карлссон — 1 (Асплунд), 57:11 — 2:4. ВРАТАРИ: ван Поттелберг — Сандстрем. Штраф: 10−14. Броски: 15 (6+5+4) — 46 (15+14+17). Судьи: Рохач (ГЕРМАНИЯ), Зир (ЧЕХИЯ), Кольмюллер (ГЕРМАНИЯ), ПАЛЕЙ (РОССИЯ).
В Тре Крунур свое дело знают. Скандинавы буквально источают уверенность и нацеленность на результат. После легкой прогулки с датчанами и дня отдыха фаворит группы А перебросал следующего соперника втрое, а к игре на результат перешел уже в дебюте. Конкурент Кирилла Капризова по системе «Миннесоты» Эрикссон Эк легко перехитрил ван Поттерберга броском из круга вбрасывания. И хотя спустя минуту первый же швейцарский выстрел в большинстве сорвал овации на традиционно болеющих за аутсайдеров канадских трибунах, вскоре Лиас Андерссон реализовал быстрый выпад «три в два».
После перерыва швейцарская бригада большинства вновь сработала как часы (33% реализации и третье место вслед за Канадой и Россией). В ближнем бою Тюркауф переиграл Сандстрема. Ничейный счет завел альпийцев, но все потуги поймавшего кураж голкипера лишь отсрочили неизбежное. В концовке Эрикссон Эк поймал его на противоходе, а довершил дело Карлссон, сходу поразивший дальнюю девятку после вбрасывания.
СЛОВАКИЯ — США — 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)
ГОЛЫ: Лазински — 1 (Секкони), 10:15 — 0:1, Уайт — 2 (Келлер, Джонс), 17:00 — 0:2, Тюркауф — 2 (бол., Садецки, Патаки), 18:08 — 1:2, Томпсон — 1 (Рословик, Беллоус) 22:03 — 1:3, Макэвой — 1 (Рословик, Секкони), 28:39 — 1:4, Тюркауф — 2 (бол., Кунин, Фицжеральд) 32:57 — 1:5, Роман — 1 (Андришик, Садецки), 59:23 — 2:5. Вратари: Томек — Уолл. Броски: 20 (12+2+6) — 50 (8+19+13). Штраф: 22−4. Судьи: Берчилл (КАНАДА), Сидоренко, ГОЛЯК (оба — БЕЛОРУССИЯ), Суханек (ЧЕХИЯ).
Во втором за два дня рандеву с представителями Северной Америки словаки смотрелись интереснее, но парни из лучшего за последние годы состава США умело воспользовались ошибками в обороне. Выпускники NTDP (американской программы подготовки хоккеистов) давили в каждой смене, неутомимо создавая моменты. До поры Матей Томек из Университета Северной Дакоты справлялся с выпадами знакомых по лиге оппонентов. Заблокировал он и выстрел Лазински, но не успел на добивание.
Не лучший день был и у Андрея Хаталы. После его падения Келлер и Уайт удачно сбегали в контратаку, тот же защитник «Дуклы» упустил проспекта «Дакс» Терри в эпизоде с пятой шайбой. Из позитивного, подопечные Бокроша образцово реализовали «5 на 3», чем только раззадорили противника на троекратный залп во второй трети. В концовке проявились проблемы в защите и у американцев, чем завтра наверняка воспользуется сборная России.