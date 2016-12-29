Шведская уверенность и раззадоренные американцы

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ШВЕЙЦАРИЯ — ШВЕЦИЯ — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

ГОЛЫ: Эрикссон Эк — 2 (Нюландер, Бернхардт), 04:13 — 0:1, Зигенталер — 1 (бол. — Риат, Ин Альбон), 05:08 — 1:1, Андерссон — 1 (Грундстрем), 06:38 — 1:2, Тюркауф — 2 (бол., Хишер, Зигенталер), 26:17 — 2:2, Эрикссон Эк — 3 (Грундстрем, Нюландер), 54:52 — 2:3, Карлссон — 1 (Асплунд), 57:11 — 2:4. ВРАТАРИ: ван Поттелберг — Сандстрем. Штраф: 10−14. Броски: 15 (6+5+4) — 46 (15+14+17). Судьи: Рохач (ГЕРМАНИЯ), Зир (ЧЕХИЯ), Кольмюллер (ГЕРМАНИЯ), ПАЛЕЙ (РОССИЯ).

В Тре Крунур свое дело знают. Скандинавы буквально источают уверенность и нацеленность на результат. После легкой прогулки с датчанами и дня отдыха фаворит группы А перебросал следующего соперника втрое, а к игре на результат перешел уже в дебюте. Конкурент Кирилла Капризова по системе «Миннесоты» Эрикссон Эк легко перехитрил ван Поттерберга броском из круга вбрасывания. И хотя спустя минуту первый же швейцарский выстрел в большинстве сорвал овации на традиционно болеющих за аутсайдеров канадских трибунах, вскоре Лиас Андерссон реализовал быстрый выпад «три в два».

После перерыва швейцарская бригада большинства вновь сработала как часы (33% реализации и третье место вслед за Канадой и Россией). В ближнем бою Тюркауф переиграл Сандстрема. Ничейный счет завел альпийцев, но все потуги поймавшего кураж голкипера лишь отсрочили неизбежное. В концовке Эрикссон Эк поймал его на противоходе, а довершил дело Карлссон, сходу поразивший дальнюю девятку после вбрасывания.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">HIGHLIGHTS from a tight game with two late goals leading <a href="https://twitter.com/Trekronorse">@Trekronorse</a> to 4-2 win over <a href="https://twitter.com/SwissIceHockey">@SwissIceHockey</a> at <a href="https://twitter.com/hashtag/WorldJuniors?src=hash">#WorldJuniors</a>. <a href="https://t.co/h2YDKl7Ex8">pic.twitter.com/h2YDKl7Ex8</a></p>— IIHF WJC (@iihf_wjc) <a href="https://twitter.com/iihf_wjc/status/814287676321001472">29 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СЛОВАКИЯ — США — 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)

ГОЛЫ: Лазински — 1 (Секкони), 10:15 — 0:1, Уайт — 2 (Келлер, Джонс), 17:00 — 0:2, Тюркауф — 2 (бол., Садецки, Патаки), 18:08 — 1:2, Томпсон — 1 (Рословик, Беллоус) 22:03 — 1:3, Макэвой — 1 (Рословик, Секкони), 28:39 — 1:4, Тюркауф — 2 (бол., Кунин, Фицжеральд) 32:57 — 1:5, Роман — 1 (Андришик, Садецки), 59:23 — 2:5. Вратари: Томек — Уолл. Броски: 20 (12+2+6) — 50 (8+19+13). Штраф: 22−4. Судьи: Берчилл (КАНАДА), Сидоренко, ГОЛЯК (оба — БЕЛОРУССИЯ), Суханек (ЧЕХИЯ).

Во втором за два дня рандеву с представителями Северной Америки словаки смотрелись интереснее, но парни из лучшего за последние годы состава США умело воспользовались ошибками в обороне. Выпускники NTDP (американской программы подготовки хоккеистов) давили в каждой смене, неутомимо создавая моменты. До поры Матей Томек из Университета Северной Дакоты справлялся с выпадами знакомых по лиге оппонентов. Заблокировал он и выстрел Лазински, но не успел на добивание.

Не лучший день был и у Андрея Хаталы. После его падения Келлер и Уайт удачно сбегали в контратаку, тот же защитник «Дуклы» упустил проспекта «Дакс» Терри в эпизоде с пятой шайбой. Из позитивного, подопечные Бокроша образцово реализовали «5 на 3», чем только раззадорили противника на троекратный залп во второй трети. В концовке проявились проблемы в защите и у американцев, чем завтра наверняка воспользуется сборная России.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">WATCH the highlights of Team <a href="https://twitter.com/usahockey">@USAHockey</a> beating Slovakia and taking the lead in the Toronto group of the <a href="https://twitter.com/hashtag/WorldJuniors?src=hash">#WorldJuniors</a>. <a href="https://t.co/Vy1GxdUxOA">pic.twitter.com/Vy1GxdUxOA</a></p>— IIHF WJC (@iihf_wjc) <a href="https://twitter.com/iihf_wjc/status/814342288197480448">29 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>