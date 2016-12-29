Борис Майоров: Хотите победить сегодня американцев? Уберите со льда пустоту!
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров дает совет российским игрокам — как одолеть сборную США на молодежном чемпионате мира.
— Латышей мы подавили классом, — отмечает Борис Майоров. — Единственное, что мне не понравилось — даже в матче с заведомо более слабым соперником мы совершали грубейшие ошибки в обороне. Пропускали выходы и «1 на 1» и «2 в 1». Это недопустимо. То, что «прощали» нашему вратарю латыши, американцы уже не простят.
— Не трудно ли нашим вообще будет переключиться с Латвии на сборную США? Ведь как вы правильно отметили, разница в классе команд слишком велика.
— Это не имеет никакого значения. Наоборот, хорошо, что мы так крупно выиграли, будем так говорить, у аутсайдера. Уверен, что никто не расслабится. Все игроки нашей сборной прекрасно понимают, как отличаются по уровню команды Латвии и США.
Наоборот, хорошо, что у наших ребят появилась уверенность в себе. Все же счет 9:1 на чемпионате мира — это тоже показатель силы нашей команды. Надо даже латышам суметь забросить девять. Вот вы посмотрите на действующих чемпионов мира. Финны споткнулись в поединке с чехами. И тут же следом проиграли датчанам.
— Кстати, американцы, наш следующий соперник обыграл латышей 6:1. В чем россияне должны прибавить в поединке с США?
— Гораздо строже играть в обороне. Это означает, что защищать свои ворота надо всей пятеркой. Нужен максимально быстрый возврат в свою зону в случае потери шайбы, подстраховка партнеров… Но главное — нельзя давать сопернику свободных зон на льду. В возникают они, когда
— Помню, как вы призывали взрослую сборную России на Кубке мира встречать канадцев уже в средней зоне. Получится ли это у нашей «молодежки».
— Тут многое зависит от тактики, которую выберут на этот матч и Брагин, и тренеры сборной США. Оборонительная игра в средней зоне предполагает, что мы будем играть вторым номером, изначально отдавая инициативу.
Но я не думаю, что наши сыграют против американцев от обороны. Брагин вообще не сторонник оборонительного хоккея. Поэтому нам гораздо важнее будет не нарываться на контратаки. В них американцы, как и канадцы сильны.
— В турнире приняли участие уже оба наших голкипера. Против канадцев сыграл магнитогорец Илья Самсонов. А в матче с латышами ворота защищал челябинец Владислав Сухачев.
— На матч с американцами надо заявлять Самсонова. В этом нет ни малейших сомнений. Илья и никто другой! Ему специально дали отдохнуть в поединке с латышами.
Напомним, что на молодежном чемпионате мира сборная России уступила канадцам — 3:5 и обыграла латышей — 9:1. В четверг наша команда проведет следующий матч в группе — со сборной США.