Борис Майоров: Хотите победить сегодня американцев? Уберите со льда пустоту!

— Латышей мы подавили классом, — отмечает Борис Майоров. — Единственное, что мне не понравилось — даже в матче с заведомо более слабым соперником мы совершали грубейшие ошибки в обороне. Пропускали выходы и «1 на 1» и «2 в 1». Это недопустимо. То, что «прощали» нашему вратарю латыши, американцы уже не простят.

— Не трудно ли нашим вообще будет переключиться с Латвии на сборную США? Ведь как вы правильно отметили, разница в классе команд слишком велика.

— Это не имеет никакого значения. Наоборот, хорошо, что мы так крупно выиграли, будем так говорить, у аутсайдера. Уверен, что никто не расслабится. Все игроки нашей сборной прекрасно понимают, как отличаются по уровню команды Латвии и США.

Наоборот, хорошо, что у наших ребят появилась уверенность в себе. Все же счет 9:1 на чемпионате мира — это тоже показатель силы нашей команды. Надо даже латышам суметь забросить девять. Вот вы посмотрите на действующих чемпионов мира. Финны споткнулись в поединке с чехами. И тут же следом проиграли датчанам.

— Кстати, американцы, наш следующий соперник обыграл латышей 6:1. В чем россияне должны прибавить в поединке с США?

— Гораздо строже играть в обороне. Это означает, что защищать свои ворота надо всей пятеркой. Нужен максимально быстрый возврат в свою зону в случае потери шайбы, подстраховка партнеров… Но главное — нельзя давать сопернику свободных зон на льду. В возникают они, когда кто-то из обороняющихся нарушает взаимодействие внутри пятерки — бросается помогать партнеру, лезет туда, где ему быть не нужно. Вот и получается на его отрезке площадки пустота, куда врывается соперник. Надо обороняться системно, чтобы каждый четко знал свою роль.

— Помню, как вы призывали взрослую сборную России на Кубке мира встречать канадцев уже в средней зоне. Получится ли это у нашей «молодежки».

— Тут многое зависит от тактики, которую выберут на этот матч и Брагин, и тренеры сборной США. Оборонительная игра в средней зоне предполагает, что мы будем играть вторым номером, изначально отдавая инициативу.

Но я не думаю, что наши сыграют против американцев от обороны. Брагин вообще не сторонник оборонительного хоккея. Поэтому нам гораздо важнее будет не нарываться на контратаки. В них американцы, как и канадцы сильны.

— В турнире приняли участие уже оба наших голкипера. Против канадцев сыграл магнитогорец Илья Самсонов. А в матче с латышами ворота защищал челябинец Владислав Сухачев.

— На матч с американцами надо заявлять Самсонова. В этом нет ни малейших сомнений. Илья и никто другой! Ему специально дали отдохнуть в поединке с латышами.

Напомним, что на молодежном чемпионате мира сборная России уступила канадцам — 3:5 и обыграла латышей — 9:1. В четверг наша команда проведет следующий матч в группе — со сборной США.