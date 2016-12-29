«Мы готовы к игре с Россией. Мы чуть сбавили темп в третьем периоде со словаками (5:2). Теперь все мысли о следующем сопернике. Думаю, что можем играть лучше в защите и в неравных составах. Эти аспекты будут решающими в следующем матче — у россиян отличная команда. Мы в последнее время неудачно играли с ними на этих турнирах, поэтому завтра ждём настоящей битвы», — передаёт слова Канина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.