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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28292459/
29 декабря 2016, 10:20 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Капитан сборной США: Сборная России — отличная команда, ждём битвы на МЧМ

Капитан сборной США по хоккею Люк Канин прокомментировал предстоящий матч со сборной России на молодёжном чемпионате мира.

«Мы готовы к игре с Россией. Мы чуть сбавили темп в третьем периоде со словаками (5:2). Теперь все мысли о следующем сопернике. Думаю, что можем играть лучше в защите и в неравных составах. Эти аспекты будут решающими в следующем матче — у россиян отличная команда. Мы в последнее время неудачно играли с ними на этих турнирах, поэтому завтра ждём настоящей битвы», — передаёт слова Канина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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