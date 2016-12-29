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29 декабря 2016, 8:24 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Сборная США обыграла словаков в матче соперников россиян по молодежному ЧМ по хоккею

МОСКВА, 29 дек — Р-Спорт. Хоккеисты сборной США обыграли команду Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Канаде.

Хоккеисты сборной США обыграли команду Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет) который проходит в Канаде. Увеличить
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Встреча соперников российской сборной по группе В, прошедшая в среду, завершилась со счетом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1) в пользу американцев. У победителей отличились Таннер Лачински (11-я минута), Колин Уайт (17), Тейдж Томпсон (23), Чарли Макэвой (29) и Трой Терри (33). Словаки ответили шайбами Мартина Фегервари (19) и Михала Романа (60).

Сборная США одержала вторую победу в двух матчах и с 6 очками вырвалась в лидеры группы В, обогнав канадцев за счет большего количества заброшенных шайб. Россияне занимают третью строчку (3 очка), а словаки, потерпевшие второе поражение, занимают четвертое место (0).

В матче группы А сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) и вышла в лидеры своего квинтета, набрав 6 очков. Швейцарцы с 2 очками идут на четвертой строчке.

29.12.2016 03:30 Групповой турнир: Группа B
Словакия U-20 2:5 США U-20
(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
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