Сборная США обыграла словаков в матче соперников россиян по молодежному ЧМ по хоккею
МОСКВА, 29 дек —
Р-Спорт. Хоккеисты сборной США обыграли команду Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Канаде.
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Встреча соперников российской сборной по группе В, прошедшая в среду, завершилась со счетом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1) в пользу американцев. У победителей отличились Таннер Лачински (11-я минута), Колин Уайт (17), Тейдж Томпсон (23), Чарли Макэвой (29) и Трой Терри (33). Словаки ответили шайбами Мартина Фегервари (19) и Михала Романа (60).
Сборная США одержала вторую победу в двух матчах и с 6 очками вырвалась в лидеры группы В, обогнав канадцев за счет большего количества заброшенных шайб. Россияне занимают третью строчку (3 очка), а словаки, потерпевшие второе поражение, занимают четвертое место (0).
В матче группы А сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) и вышла в лидеры своего квинтета, набрав 6 очков. Швейцарцы с 2 очками идут на четвертой строчке.
|29.12.2016 03:30
|Групповой турнир: Группа B
|Словакия U-20
|2:5
|США U-20
|(0:0, 0:0, 0:0)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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