Сборная Швеции обыграла швейцарцев в матче молодежного ЧМ по хоккею

Шайбы в составе шведов забросили Джоэль Эрикссон Эк (5-я и 55-я минуты), Лиас Андерссон (7) и Лукас Карлссон (58). У швейцарцев отличились Йонас Зигентхалер (6) и Кэлвин Тюркауф (27).

В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто — России, Канады, США, Словакии и Латвии. В плей-офф, который стартует с четвертьфинала, выходят по четыре команды из каждой группы.

После второго тура шведы возглавили свою группу, набрав шесть очков. Второе место занимает сборная Чехии (4), третье — Дании (3), четвертое — Швейцарии (2), пятое — Финляндии (0).

Следующий матч шведы проведут в ночь на пятницу против команды Финляндии, а сборная Швейцарии сыграет с датчанами.