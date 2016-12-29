Сборная Швеции обыграла швейцарцев в матче молодежного ЧМ по хоккею
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции победили команду Швейцарии со счетом 4:2 в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде.
Шайбы в составе шведов забросили Джоэль Эрикссон Эк (5-я и 55-я минуты), Лиас Андерссон (7) и Лукас Карлссон (58). У швейцарцев отличились Йонас Зигентхалер (6) и Кэлвин Тюркауф (27).
В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто — России, Канады, США, Словакии и Латвии. В
После второго тура шведы возглавили свою группу, набрав шесть очков. Второе место занимает сборная Чехии (4), третье — Дании (3), четвертое — Швейцарии (2), пятое — Финляндии (0).
Следующий матч шведы проведут в ночь на пятницу против команды Финляндии, а сборная Швейцарии сыграет с датчанами.
|29.12.2016 01:00
|Групповой турнир: Группа A
|Швейцария U-20
|2:4
|Швеция U-20
|(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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