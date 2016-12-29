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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28290513/
29 декабря 2016, 9:07 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Сборная Швеции обыграла швейцарцев в матче молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швеции победили команду Швейцарии со счетом 4:2 в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде.

Шайбы в составе шведов забросили Джоэль Эрикссон Эк (5-я и 55-я минуты), Лиас Андерссон (7) и Лукас Карлссон (58). У швейцарцев отличились Йонас Зигентхалер (6) и Кэлвин Тюркауф (27).

В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто — России, Канады, США, Словакии и Латвии. В плей-офф, который стартует с четвертьфинала, выходят по четыре команды из каждой группы.

После второго тура шведы возглавили свою группу, набрав шесть очков. Второе место занимает сборная Чехии (4), третье — Дании (3), четвертое — Швейцарии (2), пятое — Финляндии (0).

Следующий матч шведы проведут в ночь на пятницу против команды Финляндии, а сборная Швейцарии сыграет с датчанами.

29.12.2016 01:00 Групповой турнир: Группа A
Швейцария U-20 2:4 Швеция U-20
(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
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