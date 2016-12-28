Российские звёзды на МЧМ. От Овечкина до Кузнецова
Овечкин, Кузнецов, Малкин, Тарасенко, Панарин. Как выглядели нынешние российские хоккейные звёзды, выступавшие на МЧМ?
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В Канаде проходит молодёжный чемпионат мира по хоккею. Мы решили вспомнить, как выглядели нынешние российские хоккейные звёзды, игравшие в своё время на молодёжных первенствах планеты.
Артём Анисимов («Чикаго»)
Форвард «Чикаго» Артём Анисимов в составе молодёжной сборной России завоевал серебряную и бронзовую медали молодёжных чемпионатов мира. Было это в 2007 и 2008 годах.
Сергей Бобровский («Коламбус»)
Раньше Анисимов и Бобровский были одноклубниками, вместе играя за «Коламбус». Но затем Артём перебрался в «Чикаго», а Сергей продолжает защищать цвета «Блю Джекетс». На чемпионате мира среди молодёжи в 2008 году Бобровский был основным вратарём сборной и завоевал с ней бронзовые медали.
Семён Варламов («Колорадо»)
Ещё один голкипер — Семён Варламов — тоже надолго закрепился в НХЛ. Выиграл серебро на чемпионате мира 2007 года. Сейчас играет за «Колорадо». Вызывается в первую сборную страны.
Андрей Василевский («Тампа»)
Полноценной звездой НХЛ Василевского назвать пока нельзя, но в скором времени он ей непременно станет. Бен Бишоп не вечный, и в скором времени россиянин окончательно станет первым номером «молний». На молодёжных чемпионатах мира конкурировал с Андреем Макаровым. Выигрывал серебряную и бронзовую медали.
Илья Ковальчук (СКА)
Успел побывать капитаном «Атланты», поиграть в «Нью-Джерси», а затем вернулся в Россию, где и играет за СКА по сей день. В 2001 году в составе молодёжной сборной России сыграл на первенстве мира среди хоккеистов в возрасте до 20 лет.
Евгений Кузнецов («Вашингтон»)
Партнёр Александра Овечкина по «Вашингтону». Один из главных героев золотого поколения брагинской «молодёжки» 2011 года. Там победа над Канадой в Баффало до сих пор стоит перед глазами.
Никита Кучеров («Тампа»)
Один из самых талантливых российских хоккеистов, раскрывшийся в «Тампа-Бэй». 23 декабря 2011 года вошёл в окончательный состав молодёжной сборной России для участия в молодёжном чемпионате мира — 2012.
Евгений Малкин («Питтсбург»)
Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Евгений Малкин является также и двукратным серебряным призёром молодёжных чемпионатов мира. Одна из главных звёзд нынешней НХЛ.
Александр Овечкин («Вашингтон»)
Капитан «Вашингтона», как и Малкин, является звездой НХЛ. Выступал на молодёжных чемпионатах мира в 2003 и 2004 годах. Лидер российской сборной, никогда не отказывавшийся в неё приезжать.
Дмитрий Орлов («Вашингтон»)
Ещё один представитель «Вашингтона». Крепкий и обученный защитник, в своё время помогавший выигрывать молодёжной сборной России золотые медали в 2001 году.
Артемий Панарин («Чикаго»)
Панарин пробивался в НХЛ через КХЛ, постепенно став одним из главных снайперов лиги. Сейчас Панариным очень довольны в «Чикаго». Был им доволен и Валерий Брагин. Стал героем финала 2011 года, забросив две шайбы в финальном матче с канадцами.
Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)
На молодёжном чемпионате мира 2011 года Владимир был капитаном сборной и принял участие в 7 матчах, набрав 11 очков. Вместе с командой стал чемпионом мира, забив третий гол канадцам в драматичном финале. Сейчас играет за «Сент-Луис».
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