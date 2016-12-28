Швейцария пободается со Швецией, США обыграет Словакию

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ШВЕЙЦАРИЯ — ШВЕЦИЯ (1:00, МАТЧ ТВ)

Иван ШИТИК, корреспондент отдела хоккея:

Прогноз — 2:5. Шведы, как обычно, сыграют прагматично. Будут владеть преимуществом, контролировать ход встречи, но уничтожать соперника не полетят.

Игорь ЕРОНКО, корреспондент отдела хоккея:

Прогноз — 2:5. Чехов швейцарцы «хлопнули», но шведы, да еще отдохнувшие, — это совсем другой уровень. И даже если Хишир с Зигенталером продолжат феерить, а ван Поттельберге будет стоять на голове — это может не помочь. Слишком уж быстры креативны «Тре Крунур». Вряд ли у Швеции возникнут проблемы, но не исключено, что некоторое время Швейцария попытается пободаться.

Кирилл БУРДАКОВ, специалист по статистике:

Прогноз — 2:4. В матче с чехами швейцарцы заработали важнейшие два очка, потратив в концовке огромное количество нервов. Шведы же не позволят себе долго раскачиваться и проблему результата решат, не дожидаясь овертайма.

СЛОВАКИЯ — США (3:30, МАТЧ ТВ)

Прогноз Шитика — 1:7. После мучений с Канадой словакам «посчастливится» встретиться с США. И вновь никаких шансов в противостоянии с командой из Северной Америки.

Прогноз Еронко — 1:4. Словакия в матче с Канадой показала, что у нее есть классный вратарь, стойкость, терпение и умение защищаться числом. Правда, все остальное — на весьма низком уровне. И от матча с США словакам ничего хорошего ждать точно не стоит.

Прогноз Бурдакова — 1:4. Сборная Словакии получила уникальную возможность за одни сутки получить по авоське шайб от обеих североамериканских команд. С канадцами получилось продержаться период и проиграть 0:5, с США перспективы и атаки, и обороны кажутся чуть лучшими.