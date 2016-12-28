Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28287893/
28 декабря 2016, 19:12 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Швейцария пободается со Швецией, США обыграет Словакию

Прогнозы на матчи третьего игрового дня МЧМ-2017.

Прогнозы на матчи третьего игрового дня <span class=error>МЧМ</span>-2017. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

ШВЕЙЦАРИЯ — ШВЕЦИЯ (1:00, МАТЧ ТВ)

Иван ШИТИК, корреспондент отдела хоккея:

Прогноз — 2:5. Шведы, как обычно, сыграют прагматично. Будут владеть преимуществом, контролировать ход встречи, но уничтожать соперника не полетят.

Игорь ЕРОНКО, корреспондент отдела хоккея:

Прогноз — 2:5. Чехов швейцарцы «хлопнули», но шведы, да еще отдохнувшие, — это совсем другой уровень. И даже если Хишир с Зигенталером продолжат феерить, а ван Поттельберге будет стоять на голове — это может не помочь. Слишком уж быстры креативны «Тре Крунур». Вряд ли у Швеции возникнут проблемы, но не исключено, что некоторое время Швейцария попытается пободаться.

Кирилл БУРДАКОВ, специалист по статистике:

Прогноз — 2:4. В матче с чехами швейцарцы заработали важнейшие два очка, потратив в концовке огромное количество нервов. Шведы же не позволят себе долго раскачиваться и проблему результата решат, не дожидаясь овертайма.

СЛОВАКИЯ — США (3:30, МАТЧ ТВ)

Прогноз Шитика — 1:7. После мучений с Канадой словакам «посчастливится» встретиться с США. И вновь никаких шансов в противостоянии с командой из Северной Америки.

Прогноз Еронко — 1:4. Словакия в матче с Канадой показала, что у нее есть классный вратарь, стойкость, терпение и умение защищаться числом. Правда, все остальное — на весьма низком уровне. И от матча с США словакам ничего хорошего ждать точно не стоит.

Прогноз Бурдакова — 1:4. Сборная Словакии получила уникальную возможность за одни сутки получить по авоське шайб от обеих североамериканских команд. С канадцами получилось продержаться период и проиграть 0:5, с США перспективы и атаки, и обороны кажутся чуть лучшими.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Сборная России провела тренировку в полном составе на МЧМ

Молодёжная сборная России сегодня, 28 декабря, вышла на лёд тренировочного центра клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» и провела полноценное занятие, в котором приняли участие все хоккеисты команды, сообщает корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
Еще 7 новостей  Все новости
27 декабря

"Зенит" готовит трансфер века

Супергол Мхитаряна. Его должен увидеть каждый!

ЦСКА нашел нового Мусу