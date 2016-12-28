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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28287722/
28 декабря 2016, 19:09 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Сборная России провела тренировку в полном составе на МЧМ

Молодёжная сборная России сегодня, 28 декабря, вышла на лёд тренировочного центра клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» и провела полноценное занятие, в котором приняли участие все хоккеисты команды, сообщает корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Команда занималась в тех же сочетаниях, как и в матче против команды Латвии (9:1):

Вратари: Самсонов, Красоткин, Сухачёв;
«Красные»: Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв — Капризов;
«Синие»: Кудако — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов;
«Чёрные»: Зборовский — Воронков, Ураков — Тренин — Рубцов;
«Белые»: Дронов — Волков, Юртайкин — Алексеев — Беляев.

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