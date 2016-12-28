Сборная России провела тренировку в полном составе на МЧМ

Команда занималась в тех же сочетаниях, как и в матче против команды Латвии (9:1):



Вратари: Самсонов, Красоткин, Сухачёв;

«Красные»: Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв — Капризов;

«Синие»: Кудако — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов — Карнаухов;

«Чёрные»: Зборовский — Воронков, Ураков — Тренин — Рубцов;

«Белые»: Дронов — Волков, Юртайкин — Алексеев — Беляев.