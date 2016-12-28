Хоккеистке Старовойтовой не страшно играть на ЧМ с командами Канады и США
МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Хоккеистке молодежной сборной России Алене Старовойтовой не страшно играть на чемпионате мира с командами Канады и США. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.
Чемпионат мира среди молодежных женских команд пройдет в Чехии с 7 по 14 января.
«Опыта игры с североамериканками хватает, и совершенно не страшно. На сборах видела тренера команды Канады и игроков, они ничем не отличаются от нас. С ними можно играть и обыгрывать тоже», — сказала Старовойтова.
Также она рассказала о своем переходе во взрослый хоккей.
«На самом деле думала годик еще не переходить,
В текущем чемпионате России на счету Старовойтовой три шайбы и три голевых передачи. 17-летняя нападающая перешла в подмосковный клуб «Торнадо» только в этом сезоне, до этого спортсменка выступала за клуб «Родина», который участвует в чемпионате страны по хоккею с мячом.
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