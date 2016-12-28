Хоккеистке Старовойтовой не страшно играть на ЧМ с командами Канады и США

Чемпионат мира среди молодежных женских команд пройдет в Чехии с 7 по 14 января.

«Опыта игры с североамериканками хватает, и совершенно не страшно. На сборах видела тренера команды Канады и игроков, они ничем не отличаются от нас. С ними можно играть и обыгрывать тоже», — сказала Старовойтова.

Также она рассказала о своем переходе во взрослый хоккей.

«На самом деле думала годик еще не переходить, все-таки одиннадцатый класс — это важно, но так получилось, что решилась. Мне кажется, глупо было бы терять такую возможность, потому что в следующем году могут и не позвать. У нас в команде все помогают друг другу, и в частности Люда Белякова. С ней я знакома с детства, помню, как она учила меня бросать, и сейчас ничего не изменилось, она также подсказывает, помогает», — сказала Старовойтова.

В текущем чемпионате России на счету Старовойтовой три шайбы и три голевых передачи. 17-летняя нападающая перешла в подмосковный клуб «Торнадо» только в этом сезоне, до этого спортсменка выступала за клуб «Родина», который участвует в чемпионате страны по хоккею с мячом.