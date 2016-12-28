От Японии до Польши. Самые крупные победы России на МЧМ

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По мотивам разгрома команды Латвии со счетом 9:1 «СЭ» вспоминает самые крупные победы российских сборных на молодежных чемпионатах мира.

26.12.1992. Фалун (Швеция)

РОССИЯ — ЯПОНИЯ — 16:0 (6:0, 4:0, 6:0)

Голы: Чербаев (3), Шарифьянов (2), Иванов, Козлов, Александров (3), Томилин (2), Брылин (2), Гулявцев, Шальнов.

Действующие чемпионы устроили показательную порку азиатским дебютантам. Однако первое выступление на МЧМ под российским флагом в Швеции обернулось провалом. Спустя три дня наших парней, оставшихся без выступавшего за «Динамо» в финале Еврокубка Алексея Яшина, вернули на землю будущие чемпионы мира канадцы (1:9), а позже и шведы (1:5). Подопечные Юрия Моисеева завершили турнир на шестой позиции, хотя начали за здравие, установив рекорд результативности молодежки в официальных матчах.

29.12.2011. Калгари (Канада)

ЛАТВИЯ — РОССИЯ 0:14 (0:1, 0:6, 0:7)

Голы: Григоренко, Арт. Сергеев, Кузнецов (3), Желдаков, Гусев (2), П. Куликов, Хохлачев (2), Земченко, Косов, Нестеров.

Пять лет назад брагинцы уничтожили ведомых нынешним наставником Эриксом Милунсом прибалтийцев. Евгений Кузнецов, едва не побивший рекорд Петера Форсберга по очкам в матче МЧМ, и Никита Гусев не пожалели латвийцев, заработав 16 баллов на двоих, хотя в первые 20 минут Элвис Мерзликинс самоотверженно выручал, не справившись лишь с выстрелом Михаила Григоренко.

25.12.1999. Умео (Швеция)

РОССИЯ — КАЗАХСТАН — 14:1 (4:1, 4:0, 6:0)

Голы: О. Смирнов, Дума, Лапин, Муратов (4), Афанасенков (2), Рязанцев, Ал-р Любимов (2), Терещенко (2).

Подопечные Петра Воробьева безжалостно расправились с соседями на старте последнего молодежного первенства XX века. Уже на второй минуте казахстанский капитан Туембаев распечатал Илью Брызгалова, в ответ его партнеры обрушили лавину точных бросков. Покер записал на счет нижнетагильский воспитанник Евгений Муратов, в протокол также попали юные Алексей Терещенко и Сергей Зиновьев.

27.12.1996 Морж (Швейцария)

РОССИЯ — ПОЛЬША 12:0 (2:0, 7:0, 3:0)

Голы: Трофимов, Власенков, Ляшенко, Петрунин (2), Самсонов (2), Буцаев, Морозов, Петрунин, Кваша, Колкунов (2).

Десятилетие минуло со времен польского побоища в Альпах. Новичок группы сильнейших увял на фоне атакующей мощи воробьевских гвардейцев, которые 63 раза обстреляли последний рубеж противника. Ярче всех сияло ударное звено Андрей Петрунин — Алексей Морозов — Алексей Колкунов.

25.12.1997. Хяммеелинна (Финляндия)

РОССИЯ — КАЗАХСТАН — 12:1 (4:0, 4:0, 4:1)

Голы: Чубаров (2), Марков, Чернов, Кваша (3), Власенков (2), Сидякин, Афиногенов (2).

По дороге к очередной медали молодежка Петра Ильича умело размялась на перспективной казахстанской команде, впоследствии сенсационно наказавшей павших от российской руки канадцев в утешительном раунде. В группе россияне вдохновили на свершения молодых Дмитрия Уппера, Виктора Александрова и Виталия Новопашина. В зоне Казахстана солировали Артем Чубаров, Максим Афиногенов и ахаэловец Олег Кваша, разродившийся хет-триком за четыре минуты.

27.12.2000 Подольск (Россия)

БЕЛОРУССИЯ — РОССИЯ — 1:12 (0:4, 1:4, 0:4)

Голы: Непряев (2), Чернов, Бутурлин, Ковальчук (3), Дума, Чистов, Муратов (2), Шефер.

На домашнем чемпионате мира россияне не пожалели братскую команду, еще до финальной сирены преодолев рубеж в 100 бросков. Ковальчук и Чистов показали класс, семь раз добившись успеха в неравных составах. Будущий первый номер драфта НХЛ отметился хет-триком на подмосковном льду, дубли на счет записали Иван Непряев и Муратов.

26.12.2013. Мальме (Швеция)

РОССИЯ — НОРВЕГИЯ 11:0 (5:0, 5:0, 1:0)

Голы: Основин, Задоров (2), Жафяров, Хлопотов (2), Григоренко, Трямкин, Слепышев (2), Барабанов.

Жаль, что в третьем периоде дебютного поединка МЧМ-2014 с норвежцами парни Варнакова сбавили обороты, иначе быть новому рекорду. До этого три пятерки будущих бронзовых призеров вдоволь порезвились на скандинавском льду, а надежная оборона помогла Андрею Василевскому и Ивану Налимову не пропустить.

29.12.1998 Брэндон (Канада)

РОССИЯ — БЕЛОРУССИЯ 10:0 (3:0, 1:0, 6:0)

Голы: Афиногенов (2), Добрышкин (2), Кириленко, Архипов (2), Чубаров (2), Зевахин, Ляшенко.

Раззадоренные поражением от шведов, будущие чемпионы громом прокатились по казахстанцам, белорусам и швейцарцам с общим счетом 23−0 и лихо запрыгнули на высшую ступень, переиграв родоначальников хоккея в Виннипеге. В декабрьский вечер золотая сборная Геннадия Цыгурова катком проехалась по белорусам, которые отправились на понижение в классе по итогам турнира.