Состав женской молодежной сборной РФ по хоккею на ЧМ будет определен 30 декабря
МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Окончательный состав женской молодежной сборной России на чемпионат мира по хоккею будет определен 30 декабря. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.
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«Пока состав находится в стадии формирования, завтра или послезавтра мы проведем
«На чемпионате в каждом матче будем играть на победу, стараться завоевать медали. Нам со всеми командами надо играть, не будем делить соперников на слабых и сильных», — добавил главный тренер.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Чехии с 7 по 14 января.
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