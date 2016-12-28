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28 декабря 2016, 14:49 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Состав женской молодежной сборной РФ по хоккею на ЧМ будет определен 30 декабря

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Окончательный состав женской молодежной сборной России на чемпионат мира по хоккею будет определен 30 декабря. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.

На данный момент состав находится в стадии формирования. Увеличить
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«Пока состав находится в стадии формирования, завтра или послезавтра мы проведем две-три (двусторонние) игры и по итогам определим состав, который поедет на чемпионат мира. Есть определенный костяк, не определились только по двум-трем позициям. В команде сейчас хорошая рабочая атмосфера, девочки не только выполняют, что им говорят, но и стараются импровизировать», — сказал Бобарико.

«На чемпионате в каждом матче будем играть на победу, стараться завоевать медали. Нам со всеми командами надо играть, не будем делить соперников на слабых и сильных», — добавил главный тренер.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Чехии с 7 по 14 января.
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