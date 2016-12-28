Россия потренировалась, финны идут на антирекорд

МОЛОДЕЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА-2017. Групповой турнир.

Хоккей Молодежный ЧМ 2016-2017 Группа A, 27.12.2016, 21:00 3:4 Чехия U-20 Швейцария U-20

ЧЕХИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ — 3:4 ОТ (0:0, 0:2, 3:1, 0:1)

Голы: Ин-Албон — 1 (Хишир, Дим), 29:19 — 0:1. Тюркауф — 1 (бол., Риат, Хишир), 36:03 — 0:2. Коближек — 1 (Зборжил), 45:02 — 1:2. Тюркауф — 1 (бол., Зигенталер, Тюркауф), 48:34 — 1:3. Тюркауф — 1 (бол., Гронек, Шпачек), 50:41 — 2:3. Хлапик — 2 (п. Тюркауф — 1 (бол., Шпачек, Зборжил), 59:44 — 3:3. Хишир — 1 (Риат), 60:23 — 3:4. Вратари: Шкарек (59:24 — 59:44) — ван Поттельберге. Штраф: 14 — 8. Броски: 39 (9+12+18+0) — 22 (3+13+5+1). Судьи: Лемелин, Салонен.

Обратите внимание на Нико Хишиера, центрфорварда второго звена швейцарской сборной, выходившего, впрочем, на всех позициях во всех тройках. Крутой растет парень, уже в 17 лет здорово выглядящий на молодежном чемпионате мира. Если его развитие пойдет как должно, Швейцария разживется собственным Копитаром. Он не такой крупный, как Анже, но столь же здорово читает игру и отличается завидной универсальностью — в таком-то возрасте. Нико прекрасным пасом организовал очень важный первый гол, поучаствовал в голевой комбинации, приведшей к шайбе Тюркауфа, а в овертайме заставил ошибиться Якуба Зборжила, сумев его накрыть — и это при «3 на 3», и убежал «1 в 0», с легкостью переиграв Шкарека. Стоит отметить, что трудно научить обороняться так, как это делает Нико. Врожденное и очень крутое качество.

4 января Хишиеру исполнится 18 лет, и он наверняка хотел бы отпраздновать день рождения хотя бы участием в полуфинале (они как раз четвертого), но до этого еще далеко. Хотя шансы на выход в четвертьфинал приличные, а там уже может случиться все, что угодно.

Это первый матч Швейцарии на турнире, и поначалу они были несколько тяжеловаты, не сразу вкатились. Но ко второму периоду прибавили в скорости и продемонстрировали классно поставленную оборону. Чехов увозили на периметр еще со средней зоны и оттуда не выпускали, перекрывая линии передач. Кататься вдоль бортов и бросать оттуда можно сколько угодно — толку-то? Помогают в таких случаях нестандартные действия, но в этой сборной Чехии нет никого, кто мог бы хотя бы просто постоять рядом с Пастрняком. Хлапик со Шпачеком неплохие вроде бы ребята, но что-то показали исключительно в большинстве. И Шкарек ну совсем не убедил даже по матчу с финнами, потому что и не пытается читать игру, будучи совсем уж статичным «внизу». Blocking style вратарь в чистом виде. Он не играет, а блокирует шайбы — этот стиль отмирает ввиду неэффективности.

Еще один важный фактор — швейцарцы были свежее. Именно поэтому в конкурсе прогнозов «СЭ» я поставил на их победу в овертайме и не прогадал. Хотя побеждать они должны были в основное — чехи отскочили, взяв достаточно важное очко. Кстати, первое в истории МЧМ дополнительное время в формате «3 на 3» продлилось всего 23 секунды.

И еще один игрок Швейцарии, на которого стоило бы обратить внимание — Йонас Зигенталер, проспект «Вашингтона». За год он прибавил в мощи, «физике» и катании, став настоящим монстром. Он и на МЧМ-2016 проводил невероятное количество времени на площадке, а в концовках его смены длились по две и более минуты. Однажды даже вышло целых пять. И сейчас он в важные моменты лед почти не покидает — секунд на 30 чисто дух перевести. И, кстати, все три свои шайбы чехи забросили в его отсутствие. Он реальный оплот обороны своей команды.

Хоккей Молодежный ЧМ 2016-2017 Группа B, 27.12.2016, 23:59 1:9 Латвия U-20 Россия U-20

ЛАТВИЯ — РОССИЯ — 1:9 (0:3, 1:3, 0:3)

Голы: Юртайкин — 1 (Дронов), 5:33 — 0:1. Полунин — 1 (Капризов, Сидоров), 12:10 — 0:2. Карнаухов — 1 (Гурьянов, Кудако), 17:39 — 0:3. Капризов — 2 (Воробьев, Полунин), 20:56 — 0:4. Тюркауф — 1 (бол., Дзиеркалс), 23:42 — 1:4. Полунин — 2 (Рыков, Воробьев), 24:21 — 1:5. Беляев — 1 (Юртайкин, Алексеев), 25:04 — 1:6. Тюркауф — 1 (бол., Рыков, Воробьев), 46:07 — 1:7. Тюркауф — 1 (бол., Капризов, Полунин), 49:28 — 1:8. Тюркауф — 1 (бол., Рыков, Воробьев), 56:07 — 1:9. Вратари: Григалс (Романовский, 20:00, Григалс, 25:04) — Сухачев. Штраф: 18 — 10. Броски: 26 (10+10+6) — 40 (12+9+19). Судьи: Берчелл, Линде.

Такого счета никто не ожидал, поскольку у Латвии на этом турнире подобрался достаточно приличный по меркам этой команды состав, но Эрик Милюнс сразу дал понять (в том числе своей команде), что на чудо не рассчитывает, даже не заявив Эгила Митенса, при том что два других вратаря — Григалс и Романовскис — намного ниже уровнем в первую очередь технически. И латвийцы, судя по невероятной пассивности, вышли не биться, а бояться. Разумеется, получив полную кошелку — уровень мастерства просто несопоставим. Что-то могло срастись, забей Дзиеркалс при счете 0:2, но Сухачев выдал шикарный сэйв, а там сразу 0:3 и до свидания.

Брагин сделал сразу несколько перестановок в составе по сравнению с матчем с Канадой: Рубцов перебрался к Тренину с Ураковым, Беляев проследовал в обратном направлении — к Алексееву и Юртайкину, Зборовского убрали от Сергачева, заменив его Кудако и поставив к Сергею Воронкова, ну, а в четвертой паре защиты оказались Дронов с Волковым. Надо сказать, все до единой в той или иной мере сработали. Хоть и нужно делать поправку на слабого соперника.

Зборовский наконец-то получил возможность возиться с шайбой, которой был лишен рядом с Сергачевым, при том что он в этом силен. А Воронков, ошибавшийся даже в коротких передачах, стал хотя бы незаметен. Кудако и вовсе преобразился, если не считать шайбы Балцерса, убравшего его на паузе. Да и Дронов с Волковым вдруг оказались в порядке.

В атаке проснулся Полунин, и первая тройка расцвела, Рубцов наконец-то порадовал действиями «впопад», а Беляев с Юртайкиным и Алексеевым «начертили» шедевральную шайбу.

Не столь, на самом деле, важно, кто сколько чего забил, важно то, насколько сборная продвинулась в плане взаимодействий. И даже с огромной скидкой, пожалуй, сделала шаг вперед. При этом Брагин пообещал на этом не останавливаться. Ждем продолжения.

Определенно порадовало большинство. Те штрихи, что наметились в матче с Канадой, оказались не штрихами вовсе. Вход в зону с контролем шайбы через оставление реально поставлен и наигран. Активные «1−3−1» при игре в четыре нападающих, здорово подобранных по исполняемым ролям, будут применяться и дальше. Пока, впрочем, — в основном с Рыковым, но все может измениться.

Увидев, что розыгрыш лишнего вполне себе получается, Брагин принялся пробовать разные сочетания, учитывая счет, но как только появился шанс сыграть «5 на 3», сразу взял таймаут, взяв в руки планшетку. И это при счете 7:1! Не очень красиво по отношению к сопернику, но, с другой стороны, вполне себе правильно: опробовать задумки в полубоевых условиях — это может пригодиться. Спецбригада российской команды вышла в следующем сочетании: Рыков — Сидоров — Полунин — Тренин — Капризов. Воробьева убрали в пользу лучше всех играющего на пятаке в сборной Тренина, где он и базировался, а остальные играли по флангам под удобный хват. Предельно технологично, что крайне удивительно для Брагина. И двойного лишнего разыграли как по нотам — в комбинации поучаствовала вся пятерка.

Неплохо потренировались на кошках перед американцами. В матче с которыми игра спецбригад может стать определяющей.

Хоккей Молодежный ЧМ 2016-2017 Группа A, 28.12.2016, 1:30 3:2 Дания U-20 Финляндия U-20

ДАНИЯ — ФИНЛЯНДИЯ — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

Голы: Тюркауф — 1 (бол., Вайхель, Труэ), 5:20 — 1:0. Мадсен — 1 (Йенсен, Хег), 17:40 — 2:0. Бликфельд — 1 (Й. Рендбьерг, Кок), 35:53 — 3:0. Вааканайнен — 1 (Е. Маттила, Вяурюнен), 44:17 — 3:1. Бьерквист — 1 (Луото, Ю. Маттила), 55:30 — 3:2. Вратари: Крог — Вехвиляйнен (Каарлехто, 20:00, 59:10). Штраф: 12 — 10. Броски: 10 (3+4+3) — 36 (14+8+14). Судьи: Бьерк, Шир.

С тех пор как на МЧМ ввели плей-офф, действующий чемпион ни разу не пролетал мимо него. Даже когда туда выходило шесть команд, а не восемь, как сейчас. Ничего совсем страшного еще не произошло, но финны, проиграв датчанам и чехам, сделали серьезную заявку на уникальное «достижение». Впереди у них встречи со Швецией, едва ли не главным фаворитом, и Швейцарией, которая далеко не лыком шита и посильнее Дании будет. В первую очередь индивидуально, но и системно вряд ли уступит. И Финляндии необходимо одерживать две победы. Поскольку одна не гарантирует ровным счетом ничего. Особенно если датчане и швейцарцы, которым еще предстоит очная встреча, «попилят» очки.

Команда Олафа Эллера — большие молодцы, стояли насмерть, зачищали пятак, отсекали финнов с опасных точек, изо всех сил помогая Касперу Крогу, самому низкорослому вратарю МЧМ (даже, скорее, маленькому — 175 сантиметров). Но до чего же все-таки неприятно удивили финны. Они ведь не просто не вылезали из зоны атаки, они там буквально жили, но действовали ужасно прямолинейно — это был навал с большой буквы «Н» в самом полном его значении, — что никак не могло поставить в тупик датчан, которые с удовольствием пользовались глупыми ошибками соперника, часто проистекавшими из того самого навала, убегая в контратаки и зарабатывая удаления.

Финны сделали — по ощущениям — больше 100 попыток броска. Шмаляли в гущу, не переставая. До Крога долетело 36. Датчане ответили всего десятью. А на табло — 2:3. Были определенные надежды в плане нестандартных действий на Куокканена, Палму, Толванена, но они на таком уровне ничем не выделяются. Даже хваленый Юолеви — и тот ничего не показывает. Саариярви неплох, но и он слишком уж много полагается на набросы. Да что он — там вся команда тупо грузит шайбу под ворота, ничего не выдумывая. Разумеется, это и от тренера идет — знакомого нам по «Амуру» Раутакорпи. Но и то, что следующее поколение намного менее талантливо, чем банда с Лайне, Пулюярви, Ахо, Капаненом, Рантаненом и Саарелой во главе, тоже сказывается. Посмотрим, на что они способны, будучи на краю пропасти. Пока не видать просветов.

Хоккей Молодежный ЧМ 2016-2017 Группа B, 28.12.2016, 4:00 5:0 Канада U-20 Словакия U-20

КАНАДА — СЛОВАКИЯ — 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Голы: Лозон — 1 (Готье, Жост), 25:30 — 1:0. Тюркауф — 1 (бол., Дюбуа, Шабо), 30:57 — 2:0. Чирелли — 1 (Лозон, Спирс), 32:37 — 3:0. Тюркауф — 1 (бол., Барзал, Стром), 36:25 — 4:0. Маклеод — 1 (Чирелли, Дюбе), 42:59 — 5:0. Вратари: Ингрэм — Гуска. Штраф: 4 — 8. Броски: 44 (14+17+13) — 6 (2+1+3).

На первых минутах все предвещало разгром с очень большим счетом. Словаки просто не знали, что делать с шайбой, и как хотя бы притормозить соперника. Но Адам Хуска не подкачал, вытащил немало опасных бросков, и игра к середине второго периода успокоилась до такой степени, что Словакия почувствовала себя слишком вольготно: пошли обыгрыши в своей зоне, атаки в четыре игрока. Их быстро за это наказали: ошибка на чужой синей, «3 в 2», и замечательный Джост, самый, пожалуй, яркий нападающий Канады, вывел Джереми Лозона на бросок.

Дальнейшее, в общем-то, было делом техники. Поскольку у словаков за всю игру было всего-то два момента. Опасных, но все же. И Ингрэм, наверняка успевший замерзнуть (6 бросков за всю игру), оба потащил, сохраняя концентрацию. Скорее всего, Харт следующий матч начнет в запасе.