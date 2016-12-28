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ЗВЕНЯЩИЙ БРАГИН.

В Торонто очень непредсказуемая погода, и я это рассказываю не просто так. Вчера было очень тепло, особенно вечером. Такое ощущение, что можно было ходить в легкой курточке или даже без нее. Сегодня уже все иначе — довольно прохладно, лютый ветерок. Погода смогла обмануть Валерия Брагина, который простыл, и к журналистам после матча вышел уже с признаками болезни.

Разговаривать в такие дни крайне непросто — все же видно. И все было хорошо.

— Не совсем, — покачал головой Брагин. — В некоторых моментах опять что-то начинали придумывать. А не надо этого делать.

Когда автобус заехал на территорию стадиона, почему-то всполошились охранники. Они принялись настраивать рамку металлоискателя, типа, собирались проверять этих российских ребят. Я даже пошел посмотреть, чем это закончится.

Брагин прошел первым и отчаянно зазвенел. Он даже остановился от неожиданности. Хотел было выкладывать металлические предметы, но его подтолкнули сзади. Мол, пусть только попробуют досмотр устроить.

Охранники все это поняли. Остальные игроки предусмотрительно прошли мимо, кроме Александра Полунина, который тоже показал, что у него есть что-то железное. Видимо, характер, так как его оставили в первом звене после неудачной игры с канадцами, и он сделал выводы.

ШКОЛА БАРРИ БРАСТА.

Владислав Сухачев пришел в микст-зону и тихонько ждал в стороне непонятно чего.

— Владислав, — начал я, увидев свободного хоккеиста.

— Э, постойте. Я же не знаю, можно ли мне говорить, — проявил бдительность голкипер.

Он нашел глазами пресс-атташе, спросил разрешения и начал. Но тут к нему подошел Денис Гурьянов, взял микрофон от камеры и стал слушать.

— Задавайте свой вопрос, — позволил я, хотя в другой ситуации сам бы спросил все, что надо.

— Как обстановка в раздевалке? — поинтересовался форвард «Техаса».

— Все хорошо, — кивнул вратарь.

Гурьянов ушел заниматься более привычными делами, а я применил свою тактику, когда один и тот же вопрос задаешь несколько раз, если первый ответ не понравился. А он ведь не понравился.

— Написал в твиттере, что ваш кумир — Барри Браст, — говорю. — Он так же выходит из ворот.

— Вот спасибо, — расстроился хоккеист сборной России. — Да я-то видел, что шайба не идет в ворота. И совсем не испугался. Там мой тренер вратарей больше испугался. Глупая ошибка.

— Ошибка?

— Ну, конечно, ошибка, — посмотрел на меня Владислав. — Надо было обрабатывать по- другому.

НЕОЖИДАННЫЙ «НОЛЬ».

Кирилла Капризова обычно можно рассмешить даже приветствием, а уж после победы он стал хохотать просто так.

— Вам же клюшку после игры подарили, — говорю. — Играйте теперь ей.

— Ахахаха, — затрясся Кирилл. — Да я ее домой отвезу.

— Жаль.

— Так она же сувенирная.

По игре Кирилл заметил, что все выполнили установку и потому победили.

Уж лучше хохотать.

А вот Егор Рыков был каким-то напряженным.

— Очень непростой матч, — рассказывал он и оттягивал свое ухо.

— Чего так? — поразились мы.

— Да какой-то он непростой, — твердил защитник СКА. — Все было непросто.

Это же потом подтвердил и Сергей Зборовский. Я подошел к нему и поинтересовался, с каким плюсом он завершил встречу.

— Ноль, — удивленно прошептал Сергей, который в юниорской лиге идет на рекордный показатель по «плюс-минус». — Я сам такого не ожидал.

Наши ребята вышли поиграть в футбол после хоккея, так как надо заниматься, чтобы пройти всю дистанцию ровно. Обсуждали новости.

— «Ак Барс» сегодня победил, — говорю Михаилу Сидорову.

— Да ладно! — поразился он.

— А ведь права на меня в КХЛ принадлежат им, — вспомнил Михаил Сергачев. — Так что я за Казань болею.

— И «Нефтехимик» выиграл сегодня, — напомнили ему.

— О, моя первая команда выиграла, — радовался Сергачев. — Какой хороший день. И мы ведь победили.

Но мы это помнили.

— А вчера проиграли канадцам, — я решил со всеми поссориться.

— Да, — пожал плечами Сергачев. — Я пришел в отель, посмотрел свои смены, подумал над этим минут пять и спать лег.

С нервами у нас тут все в порядке. И это радует даже больше, чем крупная победа.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Торонто.