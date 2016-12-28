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28 декабря 2016, 8:08 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Сборная Канады разгромила словаков в матче молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 28 дек — Р-Спорт. Молодежная сборная Канады по хоккею (игроки не старше 20 лет) разгромила сверстников из Словакии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Канаде.

<em>МОСКВА 28 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Молодежная сборная Канады по хоккею (игроки не старше 20 лет) разгромила сверстников из Словакии в матче группового этапа чемпионата мира который проходит в Канаде. Увеличить
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Встреча группы В, прошедшая в Торонто, завершилась победой хозяев турнира со счетом 5:0 (0:0, 4:0, 1:0). Шайбами в составе победителей отметились Джереми Лозон (на 26-й минуте), Тэйлор Рэддиш (31), Энтони Чирелли (33), Томас Шабо (37) и Майкл Маклеод (43).

В другом матче дня в группе А действующие чемпионы мира финны проиграли на турнире второй матч подряд, уступив в Монреале сборной Дании — 2:3 (0:2, 0:1, 2:0). На старте турнира финская команда проиграла чехам (1:2).

Канадцы в следующем матче 29 декабря сыграют со сборной Латвии, а финны в этот же день встретятся с командой Швеции.

28.12.2016 04:00 Групповой турнир: Группа B
Канада U-20 5:0 Словакия U-20
(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
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