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28 декабря 2016, 2:40 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) крупно обыграла команду Латвии во втором матче на чемпионате мира, который проходит в Канаде. Команда Валерия Брагина на арене «Эйр Канада» в Торонто победила со счетом 9:1.

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В составе россиян шайбы забросили Данил Юртайкин (6-я минута), Александр Полунин (13, 25), Павел Карнаухов (18), Кирилл Капризов (21, 47, 57), Кирилл Беляев (26), Яков Тренин (50). Капитан российской команды Капризов оформил первый хет-трик на текущем турнире. У сборной Латвии отличился Рудольфс Балцерс (24).

В стартовом матче турнира россияне уступили команде Канады со счетом 3:5. В следующей встрече 29 декабря сборная России сыграет против американцев. Начало матча — 23:30 мск.

В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто — России, Канады, США, Словакии и Латвии. В плей-офф, который стартует со стадии четвертьфинала, выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

27.12.2016 23:59 Групповой турнир: Группа B Air Canada Centre
Латвия U-20 1:9 Россия U-20
(0:3, 1:3, 0:3)
Главные тренеры
Эрикс Милунс Валерий Брагин
Вратари
Густавс Григалс 20:00 (Д. Романовский 20:00-25:04, Г. Григалс 25:04) Владислав Сухачев
1-й период
Данил Юртайкин (Г. Дронов) 05:33
06:32 Кристиан Рубинс
Александр Полунин 08:05
Александр Полунин 08:05
Александр Полунин (К. Капризов, Мих. Сидоров) 12:10
Михаил Сергачев 13:39
Павел Карнаухов (Д. Гурьянов, В. Кудако) 17:39
2-й период
Кирилл Капризов (Мих. Воробьев, А. Полунин) 20:56
Артем I Волков 23:00
23:42 11083 (9222)
Александр Полунин (Е. Рыков, Мих. Воробьев) 24:21
Кирилл Беляев (Д. Юртайкин, Д. Алексеев) 25:04
28:12 9086
38:50 Максим Пономаренко
3-й период
45:51 9973
Кирилл Капризов (Е. Рыков, Мих. Воробьев) 46:07
47:55 11086
48:55 Карлис Чуксте
Яков Тренин (К. Капризов, А. Полунин) 49:28
54:36 11085
Кирилл Капризов (Е. Рыков, Мих. Воробьев) 56:07
59:17 11085
59:41 Гвидо Янсонс
Павел Карнаухов 59:41
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 3
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Латвия U-20
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