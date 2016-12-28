Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею

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В составе россиян шайбы забросили Данил Юртайкин (6-я минута), Александр Полунин (13, 25), Павел Карнаухов (18), Кирилл Капризов (21, 47, 57), Кирилл Беляев (26), Яков Тренин (50). Капитан российской команды Капризов оформил первый хет-трик на текущем турнире. У сборной Латвии отличился Рудольфс Балцерс (24).

В стартовом матче турнира россияне уступили команде Канады со счетом 3:5. В следующей встрече 29 декабря сборная России сыграет против американцев. Начало матча — 23:30 мск.