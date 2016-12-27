Сборная Чехии проиграла швейцарцам в матче молодежного ЧМ по хоккею
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии проиграли команде Швейцарии со счетом 3:4 в овертайме в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Монреале и Торонто.
Шайбы в составе чехов забросили Радек Коближек (46-я минута) и Филип Хлапик (51, 60). У швейцарцев отличились Лоик Ин Альбон (30), Кэлвин Тюркауф (37), Дамьен Риат (49) и Нико Хиршер (61).
Следующий матч чехи проведут 29 декабря против команды Дании. В тот же день сборная Швейцарии сыграет против шведов.
В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто — России, Канады, США, Словакии и Латвии. Молодежный чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.
|27.12.2016 21:00
|Групповой турнир: Группа A
|Чехия U-20
|3:4
|Швейцария U-20
|(0:0, 0:2, 3:1, 0:1)
Вратари
|2-й период
|Ин-Албон Л. (Хишир Н., Дим Д.)
|29:19
|Тюркауф К. (Риат Д., Хишир Н.)
|36:03
|3-й период
|45:02
|Коближек Р. (Зборжил Я.)
|Риат Д. (Зигенталер Й., Тюркауф К.)
|48:34
|50:41
|Хлапик Ф. (Гронек Ф., Шпачек М.)
|59:44
|Хлапик Ф. (Шпачек М., Зборжил Я.)
|Овертайм
|Хишир Н. (Риат Д.)
|60:23
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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