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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28277977/
27 декабря 2016, 23:43 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Сборная Чехии проиграла швейцарцам в матче молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Чехии проиграли команде Швейцарии со счетом 3:4 в овертайме в матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Монреале и Торонто.

Шайбы в составе чехов забросили Радек Коближек (46-я минута) и Филип Хлапик (51, 60). У швейцарцев отличились Лоик Ин Альбон (30), Кэлвин Тюркауф (37), Дамьен Риат (49) и Нико Хиршер (61).

Следующий матч чехи проведут 29 декабря против команды Дании. В тот же день сборная Швейцарии сыграет против шведов.

В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто — России, Канады, США, Словакии и Латвии. Молодежный чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.

27.12.2016 21:00 Групповой турнир: Группа A
Чехия U-20 3:4 Швейцария U-20
(0:0, 0:2, 3:1, 0:1)
Вратари
2-й период
Ин-Албон Л. (Хишир Н., Дим Д.) 29:19
Тюркауф К. (Риат Д., Хишир Н.) 36:03
3-й период
45:02 Коближек Р. (Зборжил Я.)
Риат Д. (Зигенталер Й., Тюркауф К.) 48:34
50:41 Хлапик Ф. (Гронек Ф., Шпачек М.)
59:44 Хлапик Ф. (Шпачек М., Зборжил Я.)
Овертайм
Хишир Н. (Риат Д.) 60:23
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
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