Жизнь после Канады. Как России не оступиться с Латвией на МЧМ?

Соперник — Латвия. Что мы о нём знаем?

Второй матч на МЧМ-2017 команда Валерия Брагина проведёт с довольно крепкой латвийской сборной. И пусть крупное поражение в первом туре от американцев никого не смущает: прибалтийская команда билась до конца, а три шайбы в ворота Марека Митенса влетели незадолго до сирены об окончании третьего периода. Сказалась усталость.



Своё существование латвийская молодёжная сборная начала с 1992 года. И, как это принято, пробивалась в элиту из самых низов отборочных раундов. Квоты ИИХФ на участие в крупных турнирах не безграничны, поэтому попасть на то или иное первенство сырой и необкатанной команде было тяжело. Дебют на чемпионате мира среди молодёжи состоялся как раз в Канаде, в 2006 году. Выступив неудачно, Латвия покинула элитную группу на год, вернувшись в неё в 2009 году. Примечательно, что пять из шести турниров в элите латвийцы сыграли именно на канадском льду. Он для них уже привычный.

Тренерская дуэль

Конечно, важным станет тренерское противостояние двух специалистов. И здесь Валерий Брагин теоретически должен полностью переиграть менее опытного коллегу — Эрика Милюнса. Ни для Брагина, ни для других членов нашего тренерского штаба не является секретом, что с соперниками уровня США или России латвийский коллектив играл и будет играть строго от обороны. По крайней мере, стараться это делать. Да, получается далеко не всегда. С Америкой попробовали раскрыться в концовке, за что сразу были наказаны. Сделают ли выводы, как будут вести себя с россиянами — увидим совсем скоро. Российским хоккеистам важно сходу взять инициативу в свои руки, а в идеале — забросить быструю шайбу.

Лидеры и расклад

Валерий Брагин как-то говорил, что матч с Латвией на МЧМ-2017 может стать едва ли не единственным, когда в воротах дадут сыграть не Илье Самсонову. Голкипер «Магнитки» — безоговорочный номер один, а Антон Красоткин и Владислав Сухачёв изначально не могли получить много практики. Их везли в Канаду как сменщиков. На кого стоит обратить внимание у соперника? Конечно, на капитана Кристапса Зиле. Его считают одним из самых одарённых защитников в стране за последние годы и пророчат большое будущее. Зиле — умный и не по годам обученный хоккеист, который принимает правильные решения на льду. Главной звездой в нападении называют Мартиньша Дзиеркалса, который дебютировал за первую сборную на олимпийской квалификации. Хорошие отзывы и о Рудольфе Балцерсе. Он и Дзиеркалс призваны стать главной ударной силой в атаке. При прохождении обороны стоит обратить внимание и на габаритного защитника Кристиана Рубинса.

У России главную ударную мощь составляет первое звено Полунин — Воробьёв — Капризов. Правда, с канадцами Александр выпал из игры. Человек первый раз сыграл в Канаде — именно с этим связывает слабый старт Полунина главный тренер команды. Необходимо меньше удаляться, так как три шайбы из пяти с Канадой были пропущены в меньшинстве. Помимо Полунина обязательно должны прибавлять защитники Кудако и Дронов (возможно, Брагин вообще разобьёт эту пару), а также тройка Юртайкин — Алексеев — Рубцов. А вот Сидоров, Рыков, Сергачёв и Зборовский произвели хорошее впечатление. Более того, Сергачёв и Рыков уже успели забросить по шайбе. Это лидеры нашей команды.