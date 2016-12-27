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27 декабря 2016, 17:20 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

Строум: Сборная Словакии два года назад выиграла бронзу, это хорошая команда

Нападающий молодёжной сборной Канады Дилан Строум поделился ожиданиями в преддверии матча группового этапа МЧМ с командой Словакии.

«Сборная Словакии два года назад выиграла бронзу. У них есть ряд хороших хоккеистов, включая одного парня из “Эри”. Это очень большой защитник, он уже в четвёртый раз приехал на молодёжный чемпионат мира. Сборная Словакии — хорошая команда», — сказал Строум.
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