Букмекеры считают молодежную сборную России фаворитом в матче со сверстниками из Латвии
27 декабря состоится матч 2-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира между сборными Латвии и России.
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Начало — в 00:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Латвия — Россия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России.
Коэффициент Winline: П1 16,00 — Н 12,00 — П2 1,06.
Трансляция матча Латвия — Россия 27 декабря
Прямая трансляция матча Латвия — Россия 27 декабря на канале «Матч ТВ».
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0−2, 1 — 18.
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