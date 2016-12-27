Букмекеры считают молодежную сборную России фаворитом в матче со сверстниками из Латвии

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Характер хоккейной команды проявляется, когда она обороняется в меньшинстве, а этот компонент у молодежной сборной России на данный момент не радует, заявил агентству «Р-Спорт» заслуженный тренер России Владимир Плющев, под руководством которого российская команда победила на МЧМ-2002.