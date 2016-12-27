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27 декабря 2016, 15:54 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Букмекеры считают молодежную сборную России фаворитом в матче со сверстниками из Латвии

27 декабря состоится матч 2-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира между сборными Латвии и России.

27 декабря состоится матч 2-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира между сборными Латвии и России. Увеличить
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Начало — в 00:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Латвия — Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России.

Коэффициент Winline: П1 16,00 — Н 12,00 — П2 1,06.

Трансляция матча Латвия — Россия 27 декабря

Прямая трансляция матча Латвия — Россия 27 декабря на канале «Матч ТВ».

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0−2, 1 — 18.

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