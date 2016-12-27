Плющев: Характер хоккеистов проявляется в меньшинстве, а в нем «молодежка» пропускает

В понедельник россияне на старте молодежного чемпионата мира проиграли сборной Канады со счетом 3:5. Команды главного тренера «молодежки» Валерия Брагина всегда отмечают за характер хоккеистов, способных отыгрываться в безнадежных ситуациях.

«Характер проявляется, когда команда играет в меньшинстве. Когда все, что летит в ворота, ловится хоккеистами на себя, — сказал Плющев корреспонденту “Р-Спорт”. — А мы два гола получили, причем из положения “четыре на пять”, да и еще очень похожие. При грамотной игре команды обороняться всегда легче, чем создавать».

«Не очень здорово сыграли в меньшинстве, хотя именно этот компонент традиционно если и не был нашим “коньком”, то, по крайней мере, играли в нем хорошо за счет правильной организации и самоотверженности, — добавил Плющев. — Грубые ошибки в обороне, когда ребята начинают метаться. Вместо этого все должны знать свое место и отвечать за свой участок».

Плющев отметил, что самые важные матчи ждут россиян после выхода из группы. «Это всего лишь одно поражение, нужно обязательно сделать выводы, — подчеркнул эксперт. — Если Брагин видит свою команду в другом качестве, в другом лице и с другим характером, он сможет внести определенные коррективы. Сборной надо использовать то время, которое будет между матчами, в первую очередь поработать над технико-тактическими действиями, потому что ребята не совсем грамотно играют, особенно в обороне и под своими воротами».