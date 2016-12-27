«Это всего лишь первая игра»
Репортаж спецкора «СЭ» Алексея ШЕВЧЕНКО — о матче сборных России и Канады на МЧМ.
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Сборная России по хоккею стартовала с поражения на молодежном чемпионате мира, уступив Канаде — 2:5. Команда играла в траурных повязках, в память о погибших в катастрофе Ту-154.
КАНАДА — РОССИЯ — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
Голы: Жост — 1 (Майерс, Дюбе), 3:11 — 1:0. Сергачев — 1 (Гурьянов), 9:47 — 1:1. Стром — 1 (бол., Барзал, Шабо), 33:15 — 2:1. Руа — 1 (Готье), 37:08 — 3:1. Стром — 1 (бол., Дюбуа), 43:03 — 4:1. Стром — 1 (бол., Воробьев, Рыков), 45:12 — 4:2. Стром — 1 (бол., Барзал), 49:06 — 5:2. Рыков — 1 (Юртайкин, Капризов), 50:36 — 5:3. Вратари: Харт — Самсонов. Штраф: 6 — 12. Броски: 37 (12+15+10) — 17 (5+4+8). Судьи: Гржибик, Линде. Торонто. Air Canada Centre.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Торонто.
ПОЛУНИН ПЕРЕГОРЕЛ.
В Торонто я уже привык, что пустые улицы возле стадиона и заполненные трибуны никак друг с другом не связаны. Например, днем на матче АХЛ собралось 7000 зрителей, но я, приехав за двадцать минут до начала встречи, думал, что буду на стадионе один.
Так и с «Айр центром» в Канаде. Да, очереди у входа, но небольшие. Казалось, никакого аншлага. Но трибуны были полные. Все это стало понятно в первом перерыве, когда к туалетам выстроились такие толпы, что по широким коридорам было не пройти.
От обстановки дрогнул Александр Полунин из «Локомотива». Он вообще
— Никогда не играл в Канаде, что вы хотели, — удивился Валерий Брагин.
— Так он же в Хельсинки играл на чемпионате мира. Там тоже огромные трибуны.
— Это Канада, понимаете, — тренер сказал так, словно в Канаде другой лед.
Впрочем, на арене действительно была непростая обстановка, но зрители начали
САМСОНОВ РАССТРОИЛСЯ БОЛЬШЕ ВСЕХ.
К счастью, большинство наших хоккеистов, которые проиграли первую встречу, отнеслись к неудаче правильно и уже через пятнадцать минут держались довольно бодро. Но не все. И это исключение напугало.
Илья Самсонов вышел к прессе «убитым». Он тихо говорил, что результат никого не устроил, сыграли плохо, но вратарь «Металлурга» нас точно не слышал.
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— Нет, я старался играть также, как договорились с тренером. — Самсонов подумал, что я спрашиваю об его игре. Хотя как может вратарь сменить свой стиль в перерыве? Глупость же.
Я входил в положение и уточнял.
— Нет, может быть Валерий Брагин
— Я ничего не слышал, так как был сосредоточен на своей игре.
Илья совершенно зря сокрушается. Из пяти шайб он вряд ли может на свою совесть записать больше одной. Ошибки в обороне были ужасными.
КТО ВАМ НРАВИТСЯ В «ЛАДЕ»?
Вот что мы точно узнали, так это то, что Денис Гурьянов в «Техасе» совсем не выучил английский.
— Вы расстроились, что вас отправили в АХЛ? — спрашивали у Гурьянова.
— Нет, я был доволен, — неожиданно сказал Денис.
Ого, думаю. Бомба же. Никто не хочет работать с Линди Раффом.
— Я считаю, что в АХЛ наберусь необходимого опыта, — убил интригу нападающий.
— Кто вам нравится из игроков НХЛ? — продолжил корреспондент.
— Многие, — произнес Гурьянов. — Переводи.
Перевели.
— Джейми Бенн и Тайлер Сегин, — добавил Денис.
Конечно, спросили про разницу между КХЛ и НХЛ. Еще раз убедился, что большинство журналистов в Северной Америке ничем не лучше наших.
Гурьянов двинулся к российским репортерам.
— Кто вам нравится в «Ладе»? — оказалось, что я сказал это вслух. — Кроме Никиты Филатова и Дениса Зернова?
— Многие, — обрадовался Гурьянов. — Белоусов, Шенфельд.
Он был готов перечислить весь состав «Лады».
— Да мне многие нравятся, — закончил он.
«НАДО БЫСТРЕЙ ЕХАТЬ В ОТЕЛЬ».
Не слишком встревожен был и Валерий Брагин. После игры он сразу идет на улицу проветриться, но, например, год назад в Хельсинки шел на улицу взвинченным после побед. На этот раз улыбался, с
— Сбежит, ох сбежит, — переживали российские журналисты (нас тут три репортера).
— Не сбежит, — гарантировал я, так как знал, в каком отеле живет команда.
Брагин подошел.
— Пропущенные три шайбы, Стром — 1 (бол., nbsp;— начал он подводить итоги матча. — Мы же владели шайбой, а потом теряли ее.
Никаких откровений сделано не было, да и с чего бы.
— Это всего лишь первая игра, — добавил тренер.
Впрочем,
— Сейчас надо быстрей в отель ехать, восстанавливаться, — он дал понять, что мы задерживаем команду.
Удивил Михаил Воробьев. Одной из причин поражения он назвал маленькие площадки.
Тут же пришел Кирилл Капризов и опроверг партнера.
— Да причем тут
Поговорили об игре.
— Ладно, парни, до завтра, — Капризов пожал нам всем руки и чуть ли не обнялся.
Это была моя первая встреча с нападающим, когда он ни разу не улыбнулся.
Не время.
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