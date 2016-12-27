«Это всего лишь первая игра»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России по хоккею стартовала с поражения на молодежном чемпионате мира, уступив Канаде — 2:5. Команда играла в траурных повязках, в память о погибших в катастрофе Ту-154.

КАНАДА — РОССИЯ — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Голы: Жост — 1 (Майерс, Дюбе), 3:11 — 1:0. Сергачев — 1 (Гурьянов), 9:47 — 1:1. Стром — 1 (бол., Барзал, Шабо), 33:15 — 2:1. Руа — 1 (Готье), 37:08 — 3:1. Стром — 1 (бол., Дюбуа), 43:03 — 4:1. Стром — 1 (бол., Воробьев, Рыков), 45:12 — 4:2. Стром — 1 (бол., Барзал), 49:06 — 5:2. Рыков — 1 (Юртайкин, Капризов), 50:36 — 5:3. Вратари: Харт — Самсонов. Штраф: 6 — 12. Броски: 37 (12+15+10) — 17 (5+4+8). Судьи: Гржибик, Линде. Торонто. Air Canada Centre.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Торонто.

ПОЛУНИН ПЕРЕГОРЕЛ.

В Торонто я уже привык, что пустые улицы возле стадиона и заполненные трибуны никак друг с другом не связаны. Например, днем на матче АХЛ собралось 7000 зрителей, но я, приехав за двадцать минут до начала встречи, думал, что буду на стадионе один.

Так и с «Айр центром» в Канаде. Да, очереди у входа, но небольшие. Казалось, никакого аншлага. Но трибуны были полные. Все это стало понятно в первом перерыве, когда к туалетам выстроились такие толпы, что по широким коридорам было не пройти.

От обстановки дрогнул Александр Полунин из «Локомотива». Он вообще как-то последние два дня был довольно хмурый, а, выходя на раскатку, кажется, единственный, кто не поздоровался с журналистами. И перегорел.

— Никогда не играл в Канаде, что вы хотели, — удивился Валерий Брагин.

— Так он же в Хельсинки играл на чемпионате мира. Там тоже огромные трибуны.

— Это Канада, понимаете, — тренер сказал так, словно в Канаде другой лед.

Впрочем, на арене действительно была непростая обстановка, но зрители начали по-настоящему шуметь только в третьем периоде, когда был шанс разгромить русских, а Полунин к этому времени был уже убран из первого звена.

САМСОНОВ РАССТРОИЛСЯ БОЛЬШЕ ВСЕХ.

К счастью, большинство наших хоккеистов, которые проиграли первую встречу, отнеслись к неудаче правильно и уже через пятнадцать минут держались довольно бодро. Но не все. И это исключение напугало.

Илья Самсонов вышел к прессе «убитым». Он тихо говорил, что результат никого не устроил, сыграли плохо, но вратарь «Металлурга» нас точно не слышал.

— Как-то пытались изменить игру в перерыве? — спрашивал я.

— Нет, я старался играть также, как договорились с тренером. — Самсонов подумал, что я спрашиваю об его игре. Хотя как может вратарь сменить свой стиль в перерыве? Глупость же.

Я входил в положение и уточнял.

— Нет, может быть Валерий Брагин как-то пытался взбодрить команду, — говорю.

— Я ничего не слышал, так как был сосредоточен на своей игре.

Илья совершенно зря сокрушается. Из пяти шайб он вряд ли может на свою совесть записать больше одной. Ошибки в обороне были ужасными.

КТО ВАМ НРАВИТСЯ В «ЛАДЕ»?

Вот что мы точно узнали, так это то, что Денис Гурьянов в «Техасе» совсем не выучил английский. Кто-то из канадцев решил сразу после такой неудачной игры (Денис, впрочем, очень понравился) взять интервью, причем, в традиционном североамериканском стиле, когда известны не только вопросы, но и ответы.

— Вы расстроились, что вас отправили в АХЛ? — спрашивали у Гурьянова.

— Нет, я был доволен, — неожиданно сказал Денис.

Ого, думаю. Бомба же. Никто не хочет работать с Линди Раффом.

— Я считаю, что в АХЛ наберусь необходимого опыта, — убил интригу нападающий.

— Кто вам нравится из игроков НХЛ? — продолжил корреспондент.

— Многие, — произнес Гурьянов. — Переводи.

Перевели.

— Джейми Бенн и Тайлер Сегин, — добавил Денис.

Конечно, спросили про разницу между КХЛ и НХЛ. Еще раз убедился, что большинство журналистов в Северной Америке ничем не лучше наших.

Гурьянов двинулся к российским репортерам.

— Кто вам нравится в «Ладе»? — оказалось, что я сказал это вслух. — Кроме Никиты Филатова и Дениса Зернова?

— Многие, — обрадовался Гурьянов. — Белоусов, Шенфельд.

Он был готов перечислить весь состав «Лады».

— Да мне многие нравятся, — закончил он.

«НАДО БЫСТРЕЙ ЕХАТЬ В ОТЕЛЬ».

Не слишком встревожен был и Валерий Брагин. После игры он сразу идет на улицу проветриться, но, например, год назад в Хельсинки шел на улицу взвинченным после побед. На этот раз улыбался, с кем-то разговаривал.

— Сбежит, ох сбежит, — переживали российские журналисты (нас тут три репортера).

— Не сбежит, — гарантировал я, так как знал, в каком отеле живет команда.

Брагин подошел.

— Пропущенные три шайбы, Стром — 1 (бол., nbsp;— начал он подводить итоги матча. — Мы же владели шайбой, а потом теряли ее.

Никаких откровений сделано не было, да и с чего бы.

— Это всего лишь первая игра, — добавил тренер.

Впрочем, где-то в глубине души мы понимали, что так и может произойти.

— Сейчас надо быстрей в отель ехать, восстанавливаться, — он дал понять, что мы задерживаем команду.

Удивил Михаил Воробьев. Одной из причин поражения он назвал маленькие площадки.

Тут же пришел Кирилл Капризов и опроверг партнера.

— Да причем тут площадки-то? — удивился он. — Мы же в Новогорске на них занимались, да и три матча провели. Чего тут площадки?

Поговорили об игре.

— Ладно, парни, до завтра, — Капризов пожал нам всем руки и чуть ли не обнялся.

Это была моя первая встреча с нападающим, когда он ни разу не улыбнулся.

Не время.