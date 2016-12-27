Молодежная сборная России по хоккею уступила Канаде на чемпионате мира
Сборная России стартовала с поражения от Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею в Торонто. На пять заброшенных хозяевами шайб россияне ответили тремя точными бросками. После окончания встречи тренеры и хоккеисты поделились мнением об игре.
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Видимо, что-то случилось...
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Валерий Брагин на послематчевой
«Ничего не случилось во втором периоде, индивидуальные ошибки игроков привели к этому. Не нужно канадцам помогать забивать голы, пропущенные три шайбы — шайба у нас, потеря и пропускаем гол. Над этим нужно работать, первый период в плане тактики неплохо играли, — рассказал Брагин.
— Во втором сбились с командной игры, нужно было так же продолжать играть в плане тактики — появились провалы, индивидуальные ошибки, что приводили к голам.
Удаления необязательные были, настрой был хороший, эмоции
Капитан сборной России Кирилл Капризов, отметившийся и заброшенной шайбой и результативным для Канады удалением тоже обратил внимание на лишние нарушения правил.
«Ненужные удаления подвели нас. Пропустили голы в меньшинстве.
— С настроем у обеих команд был полный порядок. В чем канадцы превзошли нас? По счету превзошли, плюс по броскам в два раза перебросали.
Положительные моменты? Голы. С Данией всего два гола забили, шведам не смогли, но все равно в первую очередь должен быть результат.
Защитник Михаил Сергачев, забросивший первую шайбу сборной России в матче, сравнил поединок с теми тремя, что ему удалось провести на старте нынешнего сезона в НХЛ.
«Матч получился интересным и очень интенсивным. Обе команды играли быстро, а плотность игры была настолько высока, что я ощущал себя, словно в НХЛ. Вы же видели, как я праздновал гол? — отметил Сергачев.
— Что касается итогов, то мы вполне могли обыграть Канаду. Канадцы были хороши только в первом периоде. Мы должны были выигрывать этот матч.
Наставник сборной Канады Доминик Дюшарм на
«Мне нравится, как наша команда была сфокусирована на этой игре, вы видели эту энергию, вы видели, как ребята стали сильнее как команда, — заявил Дюшарм.
— Победа над сборной России — это хороший способ начать турнир. Наша цель становиться лучше и лучше. Мы довольны игрой нашего голкипера в этом матче.
Капитан «кленовых листьев» Дилан Строум, оформивший в первой игре турнира дубль, был довольно лаконичен и четок в послематчевых комментариях.
«Хороший старт для нас. Считаю, что мы были готовы к матчу со сборной России. И будем готовы к следующему сопернику, сборной Словакии.
Были уверены в том, что если продолжим создавать моменты, они приведут к голам. Была пара отличных моментов, после которых я просто забил «мусорные» голы.
Голкипер сборной России Илья Самсонов, проведший неплохой матч, несмотря на пять пропущенных шайб, в
«Проиграли — значит есть над чем работать. Будем стараться исправить ошибки. Очень важен был результат, надо переламывать, бороться. Будем разбирать. В перерыве ничего не меняли, я продолжал играть так, как умею. Увы, немного не получилось.
Не скажу, что сильно нервничали, но, конечно, первый матч — он тяжелый. Мне кажется, что мы уже прошли этот этап волнения. Будем прибавлять от игры к игре.
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