Молодежная сборная России по хоккею уступила Канаде на чемпионате мира

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Валерий Брагин на послематчевой пресс-конференции не увидел системности в происшедшем с командой во втором периоде, который россияне проиграли со счетом 0:2.

«Ничего не случилось во втором периоде, индивидуальные ошибки игроков привели к этому. Не нужно канадцам помогать забивать голы, пропущенные три шайбы — шайба у нас, потеря и пропускаем гол. Над этим нужно работать, первый период в плане тактики неплохо играли, — рассказал Брагин.

— Во втором сбились с командной игры, нужно было так же продолжать играть в плане тактики — появились провалы, индивидуальные ошибки, что приводили к голам.

Удаления необязательные были, настрой был хороший, эмоции где-то перехлестнули, пара удалений были сомнительными. Многие не играли на таком уровне. Ничего страшного, будем разбирать ошибки.

Капитан сборной России Кирилл Капризов, отметившийся и заброшенной шайбой и результативным для Канады удалением тоже обратил внимание на лишние нарушения правил.

«Ненужные удаления подвели нас. Пропустили голы в меньшинстве. Где-то тактически немного неправильно сыграли, нужно было все делать быстрее. Не думаю, что дело в маленьких площадках. Мы давно тренируемся на них, сыграли три матча перед турниром. В третьем периоде, когда Полунин отдавал мне на пустые ворота, то немного не повезло, не успел клюшкой обработать, — заметил капитан.

— С настроем у обеих команд был полный порядок. В чем канадцы превзошли нас? По счету превзошли, плюс по броскам в два раза перебросали.

Положительные моменты? Голы. С Данией всего два гола забили, шведам не смогли, но все равно в первую очередь должен быть результат.

Защитник Михаил Сергачев, забросивший первую шайбу сборной России в матче, сравнил поединок с теми тремя, что ему удалось провести на старте нынешнего сезона в НХЛ.

«Матч получился интересным и очень интенсивным. Обе команды играли быстро, а плотность игры была настолько высока, что я ощущал себя, словно в НХЛ. Вы же видели, как я праздновал гол? — отметил Сергачев.

— Что касается итогов, то мы вполне могли обыграть Канаду. Канадцы были хороши только в первом периоде. Мы должны были выигрывать этот матч.

Наставник сборной Канады Доминик Дюшарм на пресс-конференции выразил удовлетворение от стартовой победы и поддержал голкипера команды Картера Харта, допустившего как минимум одну приведшую к голу ошибку.

«Мне нравится, как наша команда была сфокусирована на этой игре, вы видели эту энергию, вы видели, как ребята стали сильнее как команда, — заявил Дюшарм.

— Победа над сборной России — это хороший способ начать турнир. Наша цель становиться лучше и лучше. Мы довольны игрой нашего голкипера в этом матче.

Капитан «кленовых листьев» Дилан Строум, оформивший в первой игре турнира дубль, был довольно лаконичен и четок в послематчевых комментариях.

«Хороший старт для нас. Считаю, что мы были готовы к матчу со сборной России. И будем готовы к следующему сопернику, сборной Словакии.

Были уверены в том, что если продолжим создавать моменты, они приведут к голам. Была пара отличных моментов, после которых я просто забил «мусорные» голы.

Голкипер сборной России Илья Самсонов, проведший неплохой матч, несмотря на пять пропущенных шайб, в микст-зоне был настроен философски.

«Проиграли — значит есть над чем работать. Будем стараться исправить ошибки. Очень важен был результат, надо переламывать, бороться. Будем разбирать. В перерыве ничего не меняли, я продолжал играть так, как умею. Увы, немного не получилось.

Не скажу, что сильно нервничали, но, конечно, первый матч — он тяжелый. Мне кажется, что мы уже прошли этот этап волнения. Будем прибавлять от игры к игре.