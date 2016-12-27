Чехия обыграла чемпиона, США разгромили Латвию

ТЕРПЕНИЕ.

ЧЕХИЯ — ФИНЛЯНДИЯ — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кренжелок — 1 (Нечас), 4:27 — 1:0. Луото — 1, 8:46 — 1:1. Шпачек — 1 (Мусил, Зборжил), 58:42 — 2:1. Вратари: Шкарек — Вехвиляйнен (59:09). Штраф: 2 — 4. Броски: 30 (11+11+8) — 23 (7+8+8). Судьи: Бьерк, Штрикер. Монреаль. Centre Bell.

У чехов есть какой-то особый ген, позволяющий на всех уровнях показывать одинаково прагматичный хоккей, строго и аккуратно они играют, наверное, и в 12 лет. Первый матч турнира, встреча с действующим чемпионом — слишком слабые аргументы, чтобы раскрыться и повеселить зрителей. Как только финны пытались прибавить в скорости, чехи тут же усиливали форчекинг и все, команда Юкки Раутакорпи будто исчезала со льда. Чешская сборная не по возрасту грамотно играла без шайбы, когда финны наоборот начинали сиротливо жаться к воротам. Плотная игра связывала по рукам и ногам потенциально быстро и интересное финское нападение.

Когда же сборная Чехии получала контроль над шайбой, она без проблем входила в чужую зону и расставлялась. Огромная часть атак строилась через защитников, которые выглядели интереснее и мощнее форвардов. Все позиционное нападение шло через перевод на синюю линию, с которой лупили все подряд. Для сборных с плохим контролем пятака (то есть почти для всех) это будет крайне неприятно, но финны старательно дорабатывали на отскоках и не давали «скринить» Вехвиляйнена. Усердствовал пятый номер драфта-2016 Олли Юолеви, от которого отлетали соперники, да и в целом финны, на удивление, в своей зоне смотрелись лучше, чем в чужой, несмотря на то, что цеплять шайбу у бортов они вообще были не в состоянии.

Овертайм начался приблизительно с середины третьего периода, когда игра максимально выровнялась и опасные моменты испарились сами собой. Игра шла до ошибки, и чехи, несмотря на небольшое территориальное преимущество, не могли заставить ошибиться сбавивших обороты финнов. Матч напоминал матч плей-офф взрослого чемпионата мира, где каждый боится сделать шаг в сторону и упрощает игру настолько, чтобы исключить всякий риск.

Более-менее интересно смотрелось только второе звено чехов Куровски — Нечас — Каше и выходящий с ними защитник Зборжил. Но матч решила первая тройка — за терпение и труд воздалось двойным рикошетом после неплохого прохода Шпачека за минуту до конца матча. После сирены чешская команда радовалась так, будто уже выиграла первый с 2001 года титул.

ЗАЩИТНИК.

ШВЕЦИЯ — ДАНИЯ — 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)

Голы: Нюландер — 1, 10:11 — 1:0. Эрикссон Эк — 1 (Далин, Кюлингтон), 18:24 — 2:0. Дален — 1 (Грундстрем, Л. Карлссон), 24:30 — 3:0. Грундстрем — 1 (мен.), 26:26 — 4:0. Далин — 1 (Г. Карлссон), 33:12 — 5:0. Нюландер — 2 (Бернхардт, Эрикссон Эк), 38:22 — 6:0. Краг-Кристенсен — 1 (Й. Рендбьерг), 57:53 — 6:1. Вратари: Сандстрем — Петерсен. Штраф: 6 — 2. Броски: 33 (9+13+11) — 22 (10+7+5). Судьи: Рохач, Салонен. 26 декабря. Монреаль. Centre Bell.

Шведы предсказуемо проехались катком по датчанам и уже нарисовали себе неплохую индивидуальную статистику. Особенно выделился 16-летний защитник Расмус Далин, который сыграл меньше девяти минут, но успел наколотить два очка. Датчане — не та сборная, в игре с которой нужно потрясать зрителей оборонительным навыками, так что новый Эрик Карлссон сумел отметиться только в атаке, зато как. Далин стал третьим 16-летним защитником за всю историю молодежных чемпионатов мира, сумевшим забросить шайбу. Этот краснощекий парень 2000-го года рождения обработал ее на синей линии в стиле Радулова, убрав защитника датчан, и прицельно бросил. Западные эксперты, роющие землю в поисках новых громких имен, уже сообщили, что будет нонсенс, если фамилию Далина не произнесут на драфте 2018 года среди первых.

РАЗГРОМ.

США — ЛАТВИЯ — 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Голы: Харпер — 1 (Фицджеральд, Ашан), 6:27 — 1:0. Крастенберг — 1 (Э. Янсонс), 15:22 — 1:1. Уайт — 1 (Томпсон, Фокс), 26:29 — 2:1. Келлер — 1 (Уайт, Томпсон), 38:45 — 3:1. Келлер — 2, 52:19 — 4:1. Бракко — 1 (бол., Терри), 57:41 — 5:1. Гринуэй — 1 (Канин, Терри), 59:21 — 6:1. Вратари: Парсонс — Митенс. Штраф: 14 — 20. Броски: 30 (7+8+15) — 12 (2+5+5). Судьи: Кубуш, Сидоренко. Торонто. Air Canada Centre.

Сборная Латвии сумела распечатать ворота американцев, и это уже хорошая новость для команды Эрикса Милунса. В конце первого периода латвийцы выдали ударный отрезок, сумев сравнять счет и зацепиться за игру. Когда американцы прибавили, шансов у их соперников уже не осталось, но перед матчем со сборной России Латвия может спать спокойно — шансы на то, чтобы дать и хотя бы немного потрепать нервы нашей сборной, у них есть. Несмотря на большое количество брака, было заметно, что технически Дзиеркалс, Балцерс и Блюгерс хороши, и встреться они с соперником, уступающим в скорости, свое они забросят, да и в защите есть Кристапс Зиле, который, если справится с нервами, то сможет попортить кровь словакам уж точно.

Если отбросить лирику, то у США круто смотрелись все четыре тройки, как и положено команде, претендующей на золото. Быстрый вход в зону, игра в пас, большое количество горизонтальных передач — американцы показывали не только мощный, но и эффектный хоккей. Клейтон Келлер, выбранный «Аризоной» под седьмым номером на драфте этого года, оформил дубль, и странно, что остановился только на двух шайбах. Сборная Латвии несколько раз позволяла расстреливать своего вратаря с близкого расстояния, но даже без таких явных ошибок американцы могут создать момент буквально из ничего. Страшно представить, что ждет болельщиков в матче Штатов с канадцами — хайлайты этой игры, вероятно, будут длиться минут 20.

ИСТОРИЯ.

TSN представила символическую сборную молодежных чемпионатов мира за все 40 лет их проведения. Горд Миллер основывался исключительно на выступлениях игроков на самом турнире, а потому вопросы «Что Джейкоб Труба делает рядом с Гретцки?» неуместны. Так, Павел Буре попал в одну тройку с Джорданом Эберле, а Вячеслав Фетисов — в пару с Дионом Фанюфом.