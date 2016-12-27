Россия и Канада убивают хоккей

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То, чем, как верно заметил Буре, спорт отличается от театра. Вернее так: эти игры превратились в театр. Ушла интрига — финал спектакля известен до его начала. Равно как и сюжет — да еще в мельчайших подробностях.

Хоккей Молодежный ЧМ 2016-2017 Группа B, 27.12.2016, 4:00 5:3 Канада U-20 Россия U-20

Я вот смотрю на наши мучения в поединках с Кленовыми — что на Олимпиаде в Ванкувере, что в финале ЧМ-2015 в Праге, что в полуфинале КМ в Торонто, и прихожу к выводу: победы канадцев закономерны, а любой наш успех можно расценить как чудо. Почти такое что сотворили американские студенты в Лейк-Плэсиде. Ну или бойцы Брагина в финале Буффало.

США с той — да, сверхсенсационной — викторией носятся уже четвертый десяток лет и, похоже, о новом олимпийском триумфе даже не мечтают. Да и Кубок мира, как показал последний турнир, их уже не вдохновляет, как это было 20 лет назад, когда американцы с показной легкостью развенчали отставших от жизни Гретцки и Ко.

У нас иначе. На днях официально было заявлено, что задача на Играх-2018 в Корее однозначная — золото! Ни много ни мало.

Но откуда что возьмется? Кажется, несколько лет назад я слышал нечто подобное. Ну да — когда президент РФС ничтоже сумняшеся объявил, что на домашнем ЧМ-2018 наши футболисты будут бороться за первое место.

Поражает именно один и тот же сценарий. Эти пресловутые гориллы раз за разом выскакивают из клетки и размазывают наших растерявшихся «укротителей». А для них каждое подобное явление кинг-конгов словно откровение, потому что — и это самое главное! — никаких выводов не следует.

Ну это уже просто дурной тон.

Бесконечные потери в своей зоне. Из-под прессинга соперника выйти не можем, при этом самое страшное — не знаем, складывается впечатление, как это делается в принципе. Защитники — сплошь тихоходы, неразворотливые, медленно мыслят, не могут быстро избавиться от шайбы, тем более выдать первый пас.

Большинство — близкое к нулевому. Вместо того, чтобы, как весь мир, разыгрывать лишнего через защитника на синей линии, нападающие нудно ищут друг друга на чистом льду поперечными и диагональными передачами. Которые легко читаются и перехватываются.

Меньшинство такое же непутевое. Не успеваем перестраиваться. Упускаем оппонентов. Защитники плохо работают клюшкой. Вместо того чтобы сунуть ее в момент броска нападающего и сблокировать шайбу, садятся на колени в пассивное положение. Так нам канадцы сегодня забили третий гол.

В отличие от оппонентов, сами форчекинг почти не ведем. Да и вообще наглости, нацеленности на ворота не хватает. Вместо броска все норовим улучшить позицию, пока не упремся в оборонцев.

Если коротко — все это называется: архаичный хоккей. А если в него играть, то и классные мастера, новые звезды мирового уровня не появятся. Судя по тому, что видим, нашу молодежь изначально обучают неправильно.

Отдельно скажу о вбрасываниях. Ну хорошо, в 1972 году Эспозито с компанией превзошли нас тут наголову. Это можно было терпеть и побеждать Канаду и в 80-е, и в 90-е, и в нулевые. Но сейчас-то ситуация кардинально изменилась: игра на точке в схватке равных противников решает все!

Сказались изменения в правилах. Уже давно нельзя прижимать шайбу к борту, а после того как команде, сделавшей проброс, запретили смену состава, каждый проигрыш на вбрасывании становится едва ли не решающим. Попробуй потом отними шайбу у соперника, а потом попробуй ее еще выведи под жесточайшим прессингом из зоны. При этом остановить игру и перевести дух пробросом или прижатием шайбы к борту ты не можешь. А если у тебя еще дальняя скамейка….

Потому и берут теперь тренеры регулярно тайм-ауты во втором периоде. Это единственная возможность дать передохнуть полевым игрокам.

Именно это сегодня сделали канадцы при счете 2:1. За 5.51 до конца второй трети последовало вбрасывание, а за 4.44 до перерыва хозяева допустили проброс. То есть пятерка отыграла минут семь секунд, и тренер решил приостановить игру. Хотя Кленовые в целом уже завладели инициативой, тем не менее они подстраховались.

А вот Знарок в похожей ситуации в этом же дворце в сентябре допустил непростительную, оказавшуюся фатальной ошибку. В том же втором периоде, на его исходе, после того как мы повели 2:1, тридцатисекундный перерыв не взял. Хотя имел для этого две возможности, после того как пятерка Овечкина делала пробросы. В итоге против нашей ветеранской пары Марков — Емелин Бебкок наложил все четыре своих звена, и Кросби с партнерами равновесие восстановили, после чего игра пошла в одну калитку — Бобровского.

Еще я был потрясен, когда услышал фразу комментаторов, дескать, проигрыш на точке входит в цену билетов, это данность. Но, извините, с таким подходом мы никогда не вылезем из грязи!

Почему канадцы переняли у нас все лучшее, а мы за 50 лет после знакомства с профи с этими пресловутыми вбрасываниями с места не сдвинулись?! Когда мы наконец поймем, что мелочей на высшем уровне нет! Хотя какие это мелочи….

Не понимаю, что во вбрасываниях сложного? Этот элемент можно отрабатывать круглый год в любых условиях. Было бы желание. Странно, что еще тренажер для этого не придумали. Встал против робота и шлифуй вбрасывание полчаса каждое утро вместо зарядки. Ну, а как иначе?

Что самое грустное. Давайте начистоту. При нынешнем положении дел только чудо может помешать Кросби и Ко стать трехкратными олимпийскими чемпионами, а потом — впервые в истории! — и четырехкратными. Но ведь это ведет к деградации хоккея, снижению его популярности в мире! Ну много сейчас интереса смотреть на Играх баскетбол, если все знают, что титул достанется США?

В хоккее, так уж повелось, лишь наша страна способна составить достойную конкуренцию Канаде. Но для этого нужно развиваться, а не топтаться на месте, без конца вспоминая «красную машину».