Стром: Самсонов хорошо двигается, пять шайб в его ворота говорят о силе канадцев
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт. Голкипер молодежной сборной России по хоккею Илья Самсонов хорошо двигается, и тот факт, что команде Канады удалось забросить в его ворота пять шайб, говорит о силе хозяев молодежного чемпионата мира, считает капитан канадцев Дилан Стром.
Канадцы в стартовом матче турнира в Торонто обыграли россиян со счетом 5:3. Победители нанесли по воротам Самсонова 37 бросков, его визави Картер Харт отразил 14 из 17 бросков. Стром отметился дублем.
«Он (Самсонов) большой вратарь, который хорошо двигается. И поэтому тот факт, что сегодня нам удалось забросить ему пять шайб, многое говорит о силе нашей команды», — сказал Стром, чьи слова приводятся на официальном сайте турнира.
«Мы знали еще до начала игры, что матч будет интенсивным. Много эмоций. Но нам удался хороший старт, а дальше мы развивали свое преимущество», — отметил автор четвертой шайбы Мэтью Барзал.
В следующем матче группы В 27 декабря сборная России сыграет против команды Латвии. Канада в этот же день встретится со сборной Словакии.
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