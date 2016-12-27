Стром: Самсонов хорошо двигается, пять шайб в его ворота говорят о силе канадцев

Канадцы в стартовом матче турнира в Торонто обыграли россиян со счетом 5:3. Победители нанесли по воротам Самсонова 37 бросков, его визави Картер Харт отразил 14 из 17 бросков. Стром отметился дублем.

«Он (Самсонов) большой вратарь, который хорошо двигается. И поэтому тот факт, что сегодня нам удалось забросить ему пять шайб, многое говорит о силе нашей команды», — сказал Стром, чьи слова приводятся на официальном сайте турнира.

«Мы знали еще до начала игры, что матч будет интенсивным. Много эмоций. Но нам удался хороший старт, а дальше мы развивали свое преимущество», — отметил автор четвертой шайбы Мэтью Барзал.

В следующем матче группы В 27 декабря сборная России сыграет против команды Латвии. Канада в этот же день встретится со сборной Словакии.