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27 декабря 2016, 8:44 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Стром: Самсонов хорошо двигается, пять шайб в его ворота говорят о силе канадцев

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Голкипер молодежной сборной России по хоккею Илья Самсонов хорошо двигается, и тот факт, что команде Канады удалось забросить в его ворота пять шайб, говорит о силе хозяев молодежного чемпионата мира, считает капитан канадцев Дилан Стром.

Канадцы в стартовом матче турнира в Торонто обыграли россиян со счетом 5:3. Победители нанесли по воротам Самсонова 37 бросков, его визави Картер Харт отразил 14 из 17 бросков. Стром отметился дублем.

«Он (Самсонов) большой вратарь, который хорошо двигается. И поэтому тот факт, что сегодня нам удалось забросить ему пять шайб, многое говорит о силе нашей команды», — сказал Стром, чьи слова приводятся на официальном сайте турнира.

«Мы знали еще до начала игры, что матч будет интенсивным. Много эмоций. Но нам удался хороший старт, а дальше мы развивали свое преимущество», — отметил автор четвертой шайбы Мэтью Барзал.

В следующем матче группы В 27 декабря сборная России сыграет против команды Латвии. Канада в этот же день встретится со сборной Словакии.

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сборной Канаде везло чуть больше, чем команде России в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Такое мнение высказал нападающий сборной России Денис Гурьянов, которого цитирует официальный сайт турнира.
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