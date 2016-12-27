Гурьянов: Сборной Канаде повезло в матче молодежного ЧМ с россиянами
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сборной Канаде везло чуть больше, чем команде России в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею. Такое мнение высказал нападающий сборной России Денис Гурьянов, которого цитирует официальный сайт турнира.
Сборная России проиграла канадцам в своем первом матче на турнире со счетом 3:5.
«Команды играли на приличных скоростях, — сказал Гурьянов. — Обе сборные хорошо играли на протяжении 60 минут, но временами сопернику везло чуть больше, чем нам».
Молодежный чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто и продлится до 5 января. В следующем матче россияне 28 декабря сыграют с командой Латвии.
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