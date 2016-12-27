Гурьянов: Сборной Канаде повезло в матче молодежного ЧМ с россиянами

Сборная России проиграла канадцам в своем первом матче на турнире со счетом 3:5.

«Команды играли на приличных скоростях, — сказал Гурьянов. — Обе сборные хорошо играли на протяжении 60 минут, но временами сопернику везло чуть больше, чем нам».

Молодежный чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто и продлится до 5 января. В следующем матче россияне 28 декабря сыграют с командой Латвии.