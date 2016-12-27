Валерий Брагин: Вот зачем мы помогали канадцам забивать голы?

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— Во второй половине матча что-то изменилось. Вдруг канадцы начали забивать, преимущество у них появилось. Что случилось в этот момент?

— Ничего не случилось. Индивидуальные ошибки игроков. Я уже говорил, что канадцам не надо помогать забивать голы. Мы пропустили три гола знаете как? Теряем шайбу — и нам забивают. Вот над этим надо работать.

В первом периоде в плане тактики мы неплохо играли. Во втором периоде немного сбились. Надо было и дальше правильно играть по тактике. Но стали появляться провалы, пошли ошибки у игроков, что приводило к голам. Ну и необязательные удаления.

— Это потому, что ребята нервничали?

— Ну да, вы сами видели настрой. Где-то перехлестнули эмоции в отдельных эпизодах. Там пара удалений были сомнительными. Но не в этом дело….

Первая игра. Многие не выступали при такой аудитории. Первый чемпионат мира. Ничего страшного. Будем работать, убирать эти индивидуальные ошибки. С каждой игрой набираемся опыта. И надо прибавлять в качестве.

— Удивило, что из игры выпал Александр Полунин.

— Вот-вот, первый раз человек выступает в Канаде.

— Он же на «Хартвалл Арене» играл в Хельсинки.

— Это другое совсем. Вот оно, сказалось давление трибун в Канаде. А если игрок в ведущем звене выпадает — конечно, тяжело.

— Сборная России мало бросала по воротам. А ведь голкипер канадцев Харт не такой уж непробиваемый.

— Да, это тоже.

Цитата Нам нужно сделать правильные выводы и дальше работать.

— Вы кого-то по ходу матча в запас посадили?

— Нет, никого не сажал. Вообще сейчас не надо переходить на имена. А вот ошибки надо убирать.

— Найдите что-то позитивное в этом матче.

— Играли-то до конца, бились. Моментами хорошо играли. Могли забить даже при счете 5:3. Первая игра, еще раз говорю. Мы только входим в чемпионат. Да, хотелось победить. Но сами понимаете….

— А ведь уже завтра игра против Латвии. Меньше суток осталось. Проблема?

— Конечно. Сейчас самое главное — восстановиться. Побыстрее надо увести ребят в гостиницу.

— Морально ребята не были битыми, когда вы пришли в раздевалку?

— Это ведь только начало. Весь турнир впереди.