Валерий Брагин: Вот зачем мы помогали канадцам забивать голы?
Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал матч против Канады (3:5).
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Видимо, что-то случилось...
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— Во второй половине матча
— Ничего не случилось. Индивидуальные ошибки игроков. Я уже говорил, что канадцам не надо помогать забивать голы. Мы пропустили три гола знаете как? Теряем шайбу — и нам забивают. Вот над этим надо работать.
В первом периоде в плане тактики мы неплохо играли. Во втором периоде немного сбились. Надо было и дальше правильно играть по тактике. Но стали появляться провалы, пошли ошибки у игроков, что приводило к голам. Ну и необязательные удаления.
— Это потому, что ребята нервничали?
— Ну да, вы сами видели настрой.
Первая игра. Многие не выступали при такой аудитории. Первый чемпионат мира. Ничего страшного. Будем работать, убирать эти индивидуальные ошибки. С каждой игрой набираемся опыта. И надо прибавлять в качестве.
— Удивило, что из игры выпал Александр Полунин.
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— Он же на «Хартвалл Арене» играл в Хельсинки.
— Это другое совсем. Вот оно, сказалось давление трибун в Канаде. А если игрок в ведущем звене выпадает — конечно, тяжело.
— Сборная России мало бросала по воротам. А ведь голкипер канадцев Харт не такой уж непробиваемый.
— Да, это тоже.
— Вы
— Нет, никого не сажал. Вообще сейчас не надо переходить на имена. А вот ошибки надо убирать.
— Найдите
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— А ведь уже завтра игра против Латвии. Меньше суток осталось. Проблема?
— Конечно. Сейчас самое главное — восстановиться. Побыстрее надо увести ребят в гостиницу.
— Морально ребята не были битыми, когда вы пришли в раздевалку?
— Это ведь только начало. Весь турнир впереди.
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