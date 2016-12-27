Сборная Чехии обыграла команду Финляндии на старте молодежного ЧМ по хоккею в Канаде

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Встреча группы A, прошедшая в понедельник в Монреале, завершилась победой чехов со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Голами в составе победителей отметились Даниэль Кренжелок (на 5-й минуте) и Михал Шпачек (59). У финнов отличился Йоона Луото (9).

В следующем матче 27 декабря сборная Чехии сыграет против команды Швейцарии. Финны в этот же день встретятся с датчанами.