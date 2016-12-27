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27 декабря 2016, 7:57 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Сборная Чехии обыграла команду Финляндии на старте молодежного ЧМ по хоккею в Канаде

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Молодежная сборная Чехии по хоккею (игроки не старше 20 лет) нанесла поражение сверстникам из Финляндии в своем стартовом матче чемпионата мира, который проходит в Канаде.

<em>МОСКВА 27 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Молодежная сборная Чехии по хоккею (игроки не старше 20 лет) нанесла поражение сверстникам из Финляндии в своем стартовом матче чемпионата мира который проходит в Канаде. Увеличить
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Встреча группы A, прошедшая в понедельник в Монреале, завершилась победой чехов со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Голами в составе победителей отметились Даниэль Кренжелок (на 5-й минуте) и Михал Шпачек (59). У финнов отличился Йоона Луото (9).

В следующем матче 27 декабря сборная Чехии сыграет против команды Швейцарии. Финны в этот же день встретятся с датчанами.

27.12.2016 01:00 Групповой турнир: Группа A
Чехия U-20 2:1 Финляндия U-20
(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чехия U-20
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Стром: Самсонов хорошо двигается, пять шайб в его ворота говорят о силе канадцев

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Голкипер молодежной сборной России по хоккею Илья Самсонов хорошо двигается, и тот факт, что команде Канады удалось забросить в его ворота пять шайб, говорит о силе хозяев молодежного чемпионата мира, считает капитан канадцев Дилан Стром.
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