Сборная Чехии обыграла команду Финляндии на старте молодежного ЧМ по хоккею в Канаде
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт. Молодежная сборная Чехии по хоккею (игроки не старше 20 лет) нанесла поражение сверстникам из Финляндии в своем стартовом матче чемпионата мира, который проходит в Канаде.
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Встреча группы A, прошедшая в понедельник в Монреале, завершилась победой чехов со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0). Голами в составе победителей отметились Даниэль Кренжелок (на 5-й минуте) и Михал Шпачек (59). У финнов отличился Йоона Луото (9).
В следующем матче 27 декабря сборная Чехии сыграет против команды Швейцарии. Финны в этот же день встретятся с датчанами.
|27.12.2016 01:00
|Групповой турнир: Группа A
|Чехия U-20
|2:1
|Финляндия U-20
|(0:0, 0:0, 0:0)
Вратари
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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