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27 декабря 2016, 8:24 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Тренер: Хоккеисты Канады показали агрессивную игру в матче молодежного ЧМ против россиян

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная Канады по хоккею показала агрессивную игру с хорошим контролем шайбы в стартовом матче против команды России на чемпионате мира, который проходит в Монреале и Торонто. Такое мнение высказал главный тренер сборной Канады Доминик Дюшарм, слова которого приводит телеканал TSN.

Канадцы победили со счетом 5:3. Шайбы забросили Тайсон Йост (4-я минута), Дилан Стром (34, 50), Николя Руа (38) и Мэтт Барзал (44). Игроки сборной Канады нанесли 37 бросков в матче.

«Мы показали хорошую и агрессивную игру. Быстро проходили среднюю зону, получая свои шансы у ворот противника. Мы были достаточно агрессивны при отскоках шайбы от вратаря соперников», — сказал главный тренер после матча.

Молодежный чемпионат мира 2017 года проходит в Монреале и Торонто и завершится 5 января.

Сборная Канады свой следующий матч проведет 28 декабря против команды Словакии (начало игры — 04:00 мск).

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Стром: Самсонов хорошо двигается, пять шайб в его ворота говорят о силе канадцев

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Голкипер молодежной сборной России по хоккею Илья Самсонов хорошо двигается, и тот факт, что команде Канады удалось забросить в его ворота пять шайб, говорит о силе хозяев молодежного чемпионата мира, считает капитан канадцев Дилан Стром.
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