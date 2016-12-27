Российские хоккеисты стартовали на молодежном ЧМ с поражения от сборной Канады
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт. Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) уступила сверстникам из Канады в стартовом матче чемпионата мира, который проходит в Канаде.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто, завершилась победой сборной Канады со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2). Голами в составе победителей отметились Тайсон Йост (на 4-й минуте), Дилан Стром (34, 50), Николя Руа (38) и Мэтью Барзал (44).
У россиян забивали Михаил Сергачев (10), Кирилл Капризов (46) и Егор Рыков (51).
Россияне вышли на матч в траурных повязках в память о жертвах крушения самолета Министерства обороны РФ над Черным морем.
В следующем матче 27 декабря сборная России сыграет против команды Латвии. Канада в этот же день встретится со сборной Словакии.
|27.12.2016 04:00
|Групповой турнир: Группа B
|Air Canada Centre
|Канада U-20
|5:3
|Россия U-20
|(1:1, 2:0, 2:2)
Главные тренеры
|Доминик Дюшарм
|Валерий Брагин
Вратари
|Картер Харт
|Илья Самсонов
|1-й период
|03:11
|Тайсон Жост (Ф. Майерс, Д. Дюбе)
|Михаил Сергачев (Д. Гурьянов)
|09:47
|12:07
|Энтони Чирелли
|Кирилл Беляев
|17:45
|2-й период
|Яков Тренин
|26:05
|27:08
|Тома Шабо
|Михаил Сергачев
|32:06
|33:15
|Дилан Стром (М. Барзал, Т. Шабо)
|37:08
|Николя Руа (Ж. Готье)
|Денис Гурьянов
|38:35
|3-й период
|Сергей Зборовский
|42:47
|43:03
|Мэтью Барзал (П-Л. Дюбуа)
|43:54
|Тайсон Жост
|Кирилл Капризов (Мих. Воробьев, Е. Рыков)
|45:12
|Кирилл Капризов
|48:59
|49:06
|Дилан Стром (М. Барзал)
|Егор Рыков (Д. Юртайкин, К. Капризов)
|50:36
Статистика
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|1
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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