Российские хоккеисты стартовали на молодежном ЧМ с поражения от сборной Канады

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Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто, завершилась победой сборной Канады со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2). Голами в составе победителей отметились Тайсон Йост (на 4-й минуте), Дилан Стром (34, 50), Николя Руа (38) и Мэтью Барзал (44).

У россиян забивали Михаил Сергачев (10), Кирилл Капризов (46) и Егор Рыков (51).

Россияне вышли на матч в траурных повязках в память о жертвах крушения самолета Министерства обороны РФ над Черным морем.

В следующем матче 27 декабря сборная России сыграет против команды Латвии. Канада в этот же день встретится со сборной Словакии.