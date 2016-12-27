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27 декабря 2016, 7:45 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Российские хоккеисты стартовали на молодежном ЧМ с поражения от сборной Канады

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) уступила сверстникам из Канады в стартовом матче чемпионата мира, который проходит в Канаде.

<em>МОСКВА 27 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) уступила сверстникам из Канады в стартовом матче чемпионата мира который проходит в Канаде. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Торонто, завершилась победой сборной Канады со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2). Голами в составе победителей отметились Тайсон Йост (на 4-й минуте), Дилан Стром (34, 50), Николя Руа (38) и Мэтью Барзал (44).

У россиян забивали Михаил Сергачев (10), Кирилл Капризов (46) и Егор Рыков (51).

Россияне вышли на матч в траурных повязках в память о жертвах крушения самолета Министерства обороны РФ над Черным морем.

В следующем матче 27 декабря сборная России сыграет против команды Латвии. Канада в этот же день встретится со сборной Словакии.

27.12.2016 04:00 Групповой турнир: Группа B Air Canada Centre
Канада U-20 5:3 Россия U-20
(1:1, 2:0, 2:2)
Главные тренеры
Доминик Дюшарм Валерий Брагин
Вратари
Картер Харт Илья Самсонов
1-й период
03:11 Тайсон Жост (Ф. Майерс, Д. Дюбе)
Михаил Сергачев (Д. Гурьянов) 09:47
12:07 Энтони Чирелли
Кирилл Беляев 17:45
2-й период
Яков Тренин 26:05
27:08 Тома Шабо
Михаил Сергачев 32:06
33:15 Дилан Стром (М. Барзал, Т. Шабо)
37:08 Николя Руа (Ж. Готье)
Денис Гурьянов 38:35
3-й период
Сергей Зборовский 42:47
43:03 Мэтью Барзал (П-Л. Дюбуа)
43:54 Тайсон Жост
Кирилл Капризов (Мих. Воробьев, Е. Рыков) 45:12
Кирилл Капризов 48:59
49:06 Дилан Стром (М. Барзал)
Егор Рыков (Д. Юртайкин, К. Капризов) 50:36
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 1
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Россия U-20
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Новости Чемпионата и Кубка мира

Стром: Самсонов хорошо двигается, пять шайб в его ворота говорят о силе канадцев

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Голкипер молодежной сборной России по хоккею Илья Самсонов хорошо двигается, и тот факт, что команде Канады удалось забросить в его ворота пять шайб, говорит о силе хозяев молодежного чемпионата мира, считает капитан канадцев Дилан Стром.
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