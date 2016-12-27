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27 декабря 2016, 8:23 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Российские хоккеисты впервые с 2011 года начали молодежный ЧМ с поражения

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею впервые с 2011 года стартовала на молодежном чемпионате мира с поражения. В первом матче на турнире россияне проиграли команде Канады со счетом 3:5.

В составе россиян шайбы забросили Михаил Сергачев (10-я минута), Кирилл Капризов (46) и Егор Рыков (51).

В предыдущий раз сборная России до 20 лет не смогла победить в стартовом матче первенства мира в 2011 году на турнире в Баффало, когда уступила канадцам со счетом 3:6. В итоге россияне стали чемпионами, в финале обыграв тех же канадцев со счетом 5:3. Титул 2011 года является последним в истории сборной России.

На прошлогоднем первенстве в Хельсинки, россияне стартовали с победы в серии буллитов над сборной Чехии (2:1).

Молодежный чемпионат мира 2017 года проходит в Монреале и Торонто и завершится 5 января. Сборная России свой следующий матч проведет 28 декабря против команды Латвии (начало игры — 00:00 мск).

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МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Голкипер молодежной сборной России по хоккею Илья Самсонов хорошо двигается, и тот факт, что команде Канады удалось забросить в его ворота пять шайб, говорит о силе хозяев молодежного чемпионата мира, считает капитан канадцев Дилан Стром.
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