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27 декабря 2016, 6:49 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Россияне проиграли канадцам в стартовом матче на молодежном ЧМ по хоккею

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) по хоккею уступила команде Канады в своем стартовом матче на чемпионате мира, который проходит в Монреале и Торонто. Команда Валерия Брагина проиграла со счетом 3:5.

Команда Валерия <span class=error>Брагина</span> уступила со счетом 3:5. Увеличить
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В составе россиян шайбы забросили Михаил Сергачев (10-я минута), Кирилл Капризов (46) и Егор Рыков (51). У канадцев отличились Тайсон Йост (4), Дилан Стром (34, 50), Николя Руа (38) и Мэтт Барзал (44).

В следующем матче 28 декабря команда Брагина сыграет против сборной Латвии. Начало встречи — 00:00 мск. В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто — России, Канады, США, Словакии и Латвии.

В стартовый день турнира шведы победили датчан (6:1), сборная Чехии обыграла команду Финляндии (2:1). В группе В американцы разгромили команду Латвии (6:1).

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Новости Чемпионата и Кубка мира

Стром: Самсонов хорошо двигается, пять шайб в его ворота говорят о силе канадцев

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Голкипер молодежной сборной России по хоккею Илья Самсонов хорошо двигается, и тот факт, что команде Канады удалось забросить в его ворота пять шайб, говорит о силе хозяев молодежного чемпионата мира, считает капитан канадцев Дилан Стром.
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