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27 декабря 2016, 8:20 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Буре и Фетисов вошли в первую пятерку лучшего состава в истории молодежных ЧМ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Известные в прошлом игроки сборной СССР и России Вячеслав Фетисов и Павел Буре вошли в первую пятерку лучшей сборной в истории молодежных чемпионатов мира по хоккею по версии телеканала TSN.

Канадский телеканал TSN составил сборную лучших игроков в истории молодежных первенств мира по хоккею. Увеличить
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К началу 41-го первенства мира среди хоккеистов не старше 20 лет в Монреале и Торонто была составлена символическая сборная предыдущих 40 турниров. В первую пятерку исторической сборной вошли вратарь Мэнни Легаси (Канада), защитники Фетисов и Дион Фанеф (Канада), нападающие Буре, Владимир Ружичка (Чехия) и Джордан Эберле (Канада).

Помимо Буре и Фетисова, в состав команды вошли отечественные хоккеисты — вратарь Евгений Белошейкин, защитник Михаил Татаринов, нападающие Александр Могильный, Александр Овечкин и Владимир Крутов.

Полностью состав опубликован на странице телеканала в сети микроблогов Twitter.

Молодежный чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто стартовал 26 декабря и завершится 5 января.
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