Американцы стартовали с победы над латышами на молодежном ЧМ по хоккею

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Встреча группы В, прошедшая в понедельник в Торонто, завершилась со счетом 6:1 (1:1, 2:0, 3:0) в пользу американцев, у которых шайбы забросили Патрик Харпер (7-я минута), Колин Уайт (27), Клейтон Келлер (39, 53), Джереми Бракко (58) и Джордан Гринуэй (60). У команды Латвии гол на счету Ренарса Крастенбергса (16).

Чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.