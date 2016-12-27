Американцы стартовали с победы над латышами на молодежном ЧМ по хоккею
МОСКВА, 27 дек —
Р-Спорт. Хоккеисты сборной США (игроки не старше 20 лет) стартовали на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде с победы над сверстниками из Латвии.
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Встреча группы В, прошедшая в понедельник в Торонто, завершилась со счетом 6:1 (1:1, 2:0, 3:0) в пользу американцев, у которых шайбы забросили Патрик Харпер (7-я минута), Колин Уайт (27), Клейтон Келлер (39, 53), Джереми Бракко (58) и Джордан Гринуэй (60). У команды Латвии гол на счету Ренарса Крастенбергса (16).
Чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.
|26.12.2016 23:30
|Групповой турнир: Группа B
|США U-20
|6:1
|Латвия U-20
|(1:1, 2:0, 3:0)
Вратари
|1-й период
|06:27
|Харпер П. (Фицджеральд К., Ашан Дж.)
|Крастенберг Р. (Янсонс Э.)
|15:22
|2-й период
|26:29
|Уайт К. (Томпсон Т., Фокс А.)
|38:45
|Келлер К. (Уайт К., Томпсон Т.)
|3-й период
|52:19
|Келлер К.
|57:41
|Jeremy Bracco (Troy Terry)
|59:21
|Jordan Grenway
Судьи
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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