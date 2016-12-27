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27 декабря 2016, 7:42 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Американцы стартовали с победы над латышами на молодежном ЧМ по хоккею

МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Хоккеисты сборной США (игроки не старше 20 лет) стартовали на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде с победы над сверстниками из Латвии.

<em>МОСКВА 27 дек — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Хоккеисты сборной США (игроки не старше 20 лет) стартовали на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде с победы над сверстниками из Латвии. Увеличить
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Встреча группы В, прошедшая в понедельник в Торонто, завершилась со счетом 6:1 (1:1, 2:0, 3:0) в пользу американцев, у которых шайбы забросили Патрик Харпер (7-я минута), Колин Уайт (27), Клейтон Келлер (39, 53), Джереми Бракко (58) и Джордан Гринуэй (60). У команды Латвии гол на счету Ренарса Крастенбергса (16).

Чемпионат мира проходит в Монреале и Торонто с 26 декабря по 5 января.

26.12.2016 23:30 Групповой турнир: Группа B
США U-20 6:1 Латвия U-20
(1:1, 2:0, 3:0)
Вратари
1-й период
06:27 Харпер П. (Фицджеральд К., Ашан Дж.)
Крастенберг Р. (Янсонс Э.) 15:22
2-й период
26:29 Уайт К. (Томпсон Т., Фокс А.)
38:45 Келлер К. (Уайт К., Томпсон Т.)
3-й период
52:19 Келлер К.
57:41 Jeremy Bracco (Troy Terry)
59:21 Jordan Grenway
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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МОСКВА, 27 дек — Р-Спорт. Голкипер молодежной сборной России по хоккею Илья Самсонов хорошо двигается, и тот факт, что команде Канады удалось забросить в его ворота пять шайб, говорит о силе хозяев молодежного чемпионата мира, считает капитан канадцев Дилан Стром.
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